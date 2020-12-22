«Торпедо» обыграло «Тюмень» в первом полуфинале Кубка России по мини-футболу
В первом матче 1/2 финала Кубка России по мини-футболу «Торпедо» победило «Тюмень».
В составе победителей отличились Иван Обжорин, Азиз Муждаков и Максим Серебряков. У «Тюмени» забил Максим Емельянов. Ответная игра состоится 21 января.
Кубок России
1/2 финала
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Тюмень» — 3:1 (0:0)
22 декабря. Нижний Новгород. «ФОК Мещерский».
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