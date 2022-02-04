Россия — Украина: смотреть трансляцию матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

В пятницу, 4 февраля, в Амстердаме сборная России сыграет против Украины в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

На стадии 1/4 финала наша сборная победила Грузию (3:1), а украинцы были сильнее Казахстана (5:3). В другом полуфинале Португалия встретится с Испанией (22.00 мск).

Следить за матчем Россия — Украина можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.