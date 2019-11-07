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Россия сыграет с Азербайджаном, Словакией и Хорватией в элитном раунде отборочного турнира ЧМ-2020 по мини-футболу

17:10
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Состоялась жеребьевка элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира-2020 по мини-футболу среди мужчин (Европа). Своих соперников узнала сборная России.

Российская команда сыграет со сборными Азербайджана, Словакии и Хорватии, которая станет хозяином турнира.

Группа A: Португалия (хозяева), Италия, Беларусь, Финляндия

Группа B: Испания, Сербия (хозяева), Украина, Франция

Группа C: Россия, Азербайджан, Словакия, Хорватия (хозяева)

Группа D: Казахстан, Словения, Румыния, Чехия (хозяева)

Победители четырех групп выйдут в финальный турнир, который с 12 сентября по 4 октября 2020 года примет Литва.

Четыре вторых места продолжат борьбу в стыковых матчах (9 и 12 апреля). Команды разобьют на две пары. Они сыграют дома и в гостях, чтобы решить судьбу двух последних путевок от Европы.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/futsalworldcup/season=2020/draws/round=2001132/index.html

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