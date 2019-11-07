Россия сыграет с Азербайджаном, Словакией и Хорватией в элитном раунде отборочного турнира ЧМ-2020 по мини-футболу
Состоялась жеребьевка элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира-2020 по мини-футболу среди мужчин (Европа). Своих соперников узнала сборная России.
Российская команда сыграет со сборными Азербайджана, Словакии и Хорватии, которая станет хозяином турнира.
Группа A: Португалия (хозяева), Италия, Беларусь, Финляндия
Группа B: Испания, Сербия (хозяева), Украина, Франция
Группа C: Россия, Азербайджан, Словакия, Хорватия (хозяева)
Группа D: Казахстан, Словения, Румыния, Чехия (хозяева)
? Жеребьевка элитного раунда ЧМ-2020:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 7, 2019
А: Португалия, Италия, Беларусь, Финляндия
B: Испания, Сербия, Украина, Франция
C: Россия, Азербайджан, Словакия, Хорватия
D: Казахстан, Словения, Румыния, Чехия
Подробности ?? https://t.co/FMwwXP2aGv pic.twitter.com/jtnuM6bxF5
Победители четырех групп выйдут в финальный турнир, который с 12 сентября по 4 октября 2020 года примет Литва.
Четыре вторых места продолжат борьбу в стыковых матчах (9 и 12 апреля). Команды разобьют на две пары. Они сыграют дома и в гостях, чтобы решить судьбу двух последних путевок от Европы.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/futsalworldcup/season=2020/draws/round=2001132/index.html