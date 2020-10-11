«Барселона» выиграла Лигу чемпионов, победив «Эль Посо». КПРФ и «Тюмень» вылетели в полуфинале

«Барселона» стала победителем Лиги чемпионов по футзалу. В финальном матче каталонцы обыграли другой клуб из Испании "Эль Посо" — 2:1. Для «Барсы» этот титул стал третьим в истории, ранее она побеждала в 2012 и 2014 году.

В полуфиналах испанские команды обыграли российские КПРФ и «Тюмень». Ранее сегодня московская команда в матче за 3-е место победила «Тюмень» (2:2, пенальти 3:1).

Лига чемпионов УЕФА

Финал

«Барселона» (Испания) — «Эль Посо» (Испания) — 2:1 (2:0)