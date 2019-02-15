"Уильямс" представил фотографии новой машины

Пресс-служба "Уильямса" опубликовала в официальном Твиттере компании фотографии нового болида.

Главное отличие от прошлогодней машине кроется в форме переднего антикрыла. Также разработчики сделали для машину новую, бело-лазуревую ливрею.

В новом сезоне команду будут представлять Роберт Кубица и Джордж Рассел. Поляк вернулся в "Формулу-1" после восьмилетнего перерыва, который случился из-за полученной им в 2011 году травмы на ралли. Рассел же является дебютантом "королевских" гонок. В прошлом году он стал чемпионом в серии "Формула-2".