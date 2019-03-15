Шарль Леклер: "На трассе мы будем бороться с Феттелем на равных"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер отметил, что готов соперничать с Себастьяном Феттелем на трассе. При этом он согласен с тем, что команда всегда будет отдавать кому-то предпочтение.

– Я полностью это понимаю, – цитирует F1i Леклера. – В любой команде появляется первый и второй пилот, когда ситуация равна. Но я сам должен переломить положение дел и изменить баланс в свою пользу, когда появится возможность. Это будет нелегко, я понимаю. Потому что мне многому нужно научиться. Я буду стараться изо всех сил. Думаю, мы сможем встретиться с Себастьяном на трассе и будем бороться на равных. Будет тяжело его опередит, поскольку он опытный сильный пилот. Очень уважаю его.