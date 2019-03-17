Даниил Квят: "Это очко – одно из самых трудных"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который занял 10-е место на "Гран-при Австралии", ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, сообщает motorsport.com. 24-летний россиянин набрал одно очко в личном зачете по результатам гонки.

– Даниил, можно ли говорить о том, что этот финиш в десятке достался очень тяжело?

– Да, определенно. Легко точно не было. Это очко – одно из самых трудных, я бы сказал. Но я очень доволен. В первую очередь потому, что мы удержали более быструю машину позади нас на протяжении всей гонки. Это воодушевляющая новость для всей команды. Мы догоняли соперников, которые стартовали впереди. Я попытался обогнать Лэнса Стролла, но сделать это здесь очень сложно. Тем не менее, я обязан был попробовать. Я бы винил себя, если бы не сделал этого, – приводит слова Квята motorsport.com.

– Вы вернулись после перерыва. Что показалось по ходу уик-энда самым сложным после полутора лет без гонок?

– Ох… Самое сложное? Мы провели в Барселоне симуляцию гонки. Но это не сравнить с тем, когда ты стартуешь со всеми, когда позади уик-энд. Я в каком-то смысле успел забыть, как именно все здесь работает. Квалификация тоже: надо следить за трафиком, ситуация почти никогда не бывает идеальной. Так что, я думаю, перед Бахрейном у меня есть неплохой багаж с опытом.

– Вы теперь сильнее как пилот?

– Я напряженно работал, чтобы этот свежий старт получился хорошим. Пока все складывается так, как я хотел – и только я знаю, насколько много я для этого работал. Я бы хотел продолжать в том же духе. Но пока позади только одна гонка, нам надо продолжать трудиться, как я и сказал. Потенциально у нас была возможность финишировать выше сегодня. Но мы все равно можем быть довольны. Давайте двигаться вперед шаг за шагом.

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