Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.

«Это изменение не поддерживают ни УЕФА, ни один из ведущих европейских тренеров, ни футболисты. Я с самого начала этой идеи был категорически против нее. Из-за этого напрочь ликвидируются все клубные соревнования в Европе. Для них просто не будет времени. Даже сейчас международный календарь перегружен. Это уничтожит крупный европейский футбол. Мы получим не чемпионат мира, а фестиваль футбола, пропадет целостность соревнования. Инфантино не говорит ни о каких плюсах этого изменения. Главная задача — это прибыль. Одно дело — получать два миллиарда раз в два года, другое — в четыре. Все остальное их не интересует», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее Cadena SER сообщила, что изменение может вступить в силу после ЧМ-2026 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к национальным федерациям в письме, где представил проект международного календаря. Проект предусматривает проведение чемпионата мира каждые два года.

Согласно календарю, ведущие игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры. Предполагается, что отбор на ЧМ должен состоять максимум из семи туров. В Южной Америке, например, 10 команд играют друг с другом в два круга.