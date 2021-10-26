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Матыцин передал музею спорта во Франции футбольные артефакты

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Министр спорта России Олег Матыцин передал Национальному музею спорта во Франции артефакты ЧМ-2018.

Российская делегация передала музею во Франции книжное издание, выпущенное по итогам чемпионата мира, игровую футболку сборной России и другие памятные сувениры.

«Наша страна сделала все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в открытой, гостеприимной, радушной России. Принимать гостей широко, радушно — неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, французские болельщики это по достоинству оценили. Спорт сближает и объединяет людей, несмотря на их различия. А если спросить, какой вид спорта является самым популярным в мире, то ответ будет очевидным — футбол», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сборная Франции стала победителем ЧМ-2018, который прошел в России. В финале французы обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12760521

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Сергей Разин все материалы автора

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