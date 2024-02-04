Умер последний участник финала ЧМ-1958

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза

«Нас покинул один из величайших символов шведского футбола. Покойся с миром, Курт «Курре» Хамрин. Спасибо за воспоминания, которые вы помогли создать для стольких людей», — сказано в сообщении Шведского футбольного союза.

89-летний Хамрин оставался последним оставшимся в живых участником финала ЧМ-1958, в котором сборная Швеции проиграла Бразилии (2:5).

В ходе карьеры швед выступал за АИК, «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан», «Наполи» и «Стокгольм». Он завершил карьеру в 1972 году.