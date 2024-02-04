Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

4 февраля, 13:58

Умер последний участник финала ЧМ-1958

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза

«Нас покинул один из величайших символов шведского футбола. Покойся с миром, Курт «Курре» Хамрин. Спасибо за воспоминания, которые вы помогли создать для стольких людей», — сказано в сообщении Шведского футбольного союза.

89-летний Хамрин оставался последним оставшимся в живых участником финала ЧМ-1958, в котором сборная Швеции проиграла Бразилии (2:5).

В ходе карьеры швед выступал за АИК, «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан», «Наполи» и «Стокгольм». Он завершил карьеру в 1972 году.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Швеции по футболу
2
3
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доривал Жуниор станет новым главным тренером сборной Бразилии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости