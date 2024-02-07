Летом в Англии пройдет чемпионат мира среди игроков старше 35 лет

Этим летом в Англии пройдет чемпионат мира среди игроков старше 35 лет. Турнир будет называться EPG Cup.

В турнирне примут участие сборные Германии, Англии, Аргентины, Бразилии, Италии, Франции, Испании и Уругвая. Капитанами команд будут Месут Озил, Стив Макманаман, Эстебан Камбьяссо, Эмерсон, Марко Матерацци, Кристиан Карамбе, Мичел Сальгадо и Диего Лугано.

Предварительно участие в турнире примут Майкл Оуэн, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри и Марсель Десайи.

Матчи будут проходить в формате «11 на 11», но длительность матчей будет сокращена с 90 до 70 минут.