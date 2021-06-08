Умер полуфиналист чемпионата мира корейский футболист Ю Сан Чхоль

Бывший полузащитник сборной Кореи Ю Сан Чхоль скончался на 50-м году жизни от рака поджелудочной железы, информирует телеканал KBS. Болезнь у него была диагностирована в октябре 2019 года.

Ю Сан Чхоль провел 122 матча за национальную команду, в которых забил 18 голов.

Напомним, что в составе Кореи он дошел до полуфинала чемпионата мира 2002 года. На этой стадии команда проиграла Германии со счетом 0:1. В матче за третье место Корея проиграл Турции (2:3).

Кроме того, Ю Сан Чхоль два раза становился чемпионом Кореи и дважды — Японии. Он завершил карьеру игрока в 2006 году, после чего работал тренером.