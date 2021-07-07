В РФС объяснили, почему Казань примет матч сборной России против Словакии

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал выбор Казани для проведения матча сборной России против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«В Татарстане активно развивается футбол, у города есть современная арена, готовая к проведению матчей самого высокого уровня. В 2023 году на ней должен пройти Суперкубок УЕФА. Болельщики сборной живут по всей стране, поэтому РФС проводит матчи национальной команды в разных регионах, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к сборной и поболеть за наших парней», — цитирует ТАСС сообщение службы коммуникаций РФС.

Встреча Россия — Словакия состоится 8 октября на «Ак Барс Арене», начало — в 21.45.

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками, Словакия идет на третьей строчке с 5 очками. В первом круге россияне уступили словакам со счетом 1:2.

Турнирное положение в группе Н можно посмотреть здесь