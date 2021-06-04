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Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

4 июня 2021, 23:08
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Испания и Португалия собираются подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Страны уже достигли договоренности по этому вопросу, утверждает Marca.

24 октября 2019 года ФИФА объявила, что официальный прием заявок на проведение чемпионата мира 2030 года начнется в 2022 году, а окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 год.

Также на проведение чемпионата мира в 2030 году претендуют Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай (совместная заявка), Марокко, а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия (совместная заявка).

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 совместно проведут США, Канада и Мексика.

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