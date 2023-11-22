Месси увел команду с поля после побоища на трибунах. Но Аргентина вернулась и снова обыграла Бразилию

Скандальный матч лучших сборных Южной Америки принес победу аргентинцам.

Бразильцы за Месси

Это, конечно, удивительно, но болельщики не видели южноамериканской классики ровно два года. С предыдущего отборочного цикла, когда в Аргентине случилась нулевая ничья, а игра в Бразилии не состоялась из-за грандиозного скандала. Точнее, она едва успела начаться, как на поле вышли медицинские чиновники и потребовали отправить на карантин нарушивших действовавшие тогда в стране коронавирусные ограничения четверых футболистов соперника. Матч сначала отложили, а когда он потерял всякий турнирный смысл, КОНМЕБОЛ и вовсе решил его не проводить.

Так что очень хотелось футбола. Было же интересно — как Аргентина отреагирует на первое в этом цикле поражение? Как будет выбираться из кризиса не побеждавшая на протяжении трех матчей Бразилия? Что придумает Фернанду Диниз на счастливой для него «Маракане», где две с половиной недели назад его «Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес? Наконец, поможет ли пентакампеонам Габриэл Жезус, чей вызов в сборную вызвал резкое недовольство «Арсенала»? Форвард же пропустил из-за травмы несколько матчей и вернулся в общую группу за несколько дней до самого принципиального южноамериканского противостояния.

Хотя в процессе приближении стартового свистка о том, насколько это горячо, даже не вспоминали. Напротив, в Сети с умилением публиковали бразильских болельщиков, которые пришли на стадион в именных футболках Месси или с посвященными ему плакатами. Это, впрочем, не удивляло. Перед финалом Кубка Америки-2021 на этой же арене все было точно также, и некоторые не скрывали: они будут болеть за Аргентину ради первого титула Месси на уровне сборных.

«Мы не играем»

В общем, романтика, которая незадолго до стартового свистка сменилась суровой прозой. В секторе аргентинских фанатов вспыхнула драка, которую бразильская военная полиция принялась тушить любимым способом. А именно, охаживая правых и виноватых дубинками, что только ухудшило ситуацию. В ответ в правоохранителей полетели вырванные кресла, и это, в свою очередь, усилило градус репрессий. Некоторых пострадавших пришлось выносили на носилках, а версии о причинах случившегося, естественно, разные.

Аргентинская пресса ожидаемо клеймила полицию, вспоминая подобные инциденты в континентальных клубных турнирах. Причем началось все во время исполнения гимна Бразилии. В тоже время ряд местных СМИ сообщил: полиция, напротив, слишком поздно среагировала на конфликты между болельщиками, которые начались, когда звучал аргентинский гимн. То есть, спустя три минуты. А об уровне безопасности лучше всего говорит запись эпизода, в котором бразильский фанат отнимает дубинку у полицейского и начинает избивать ей своих оппонентов.

Лионель Месси. Фото Reuters

Но, даже выбирая аккуратные формулировки, бразильские журналисты и эксперты заявляли: посадить фанатов из двух стран на одну трибуну без каких-либо даже символических кордонов — безумие. Стюарды образовали их только после завершения беспорядков. И тут вопросы возникли не только к полиции, но и к организаторам матча — Бразильской конфедерации футбола.

Та, впрочем, пояснила: игру проводил консорциум «Маракана», которым совместно управляют «Фламенго» и «Флуминенсе», и на совещании по безопасности с участием правоохранителей было принято решение не создавать для гостей отдельный сектор, использовав опыт клубных матчей. При этом представляющий работающую на стадионах полицию полковник Феррейра заявил: смешанная продажа билетов создала проблемы, а действия представителей служб безопасности назвал соответствовавшими инцидентам и очень выверенными.

В общем, семь нянек и дитя без глаза. И едва не сорванный матч после того, как пытавшиеся успокоить ситуацию и направившиеся к месту столкновений аргентинские футболисты по команде Месси ушли в раздевалку. При этом голкипер Эмилиано Мартинес готов был залезть на сектор, но ограничился тем, что, подпрыгнув, помешал копу ударить болельщика дубинкой. «Мы уходим. Мы не можем играть в таких условиях», — цитировали Лео новостные ленты.

Стандарты без Месси

В футбол в Рио все-таки сыграли, но случившееся наложило серьезный отпечаток. Тем более, на пике беспорядков случился конфликт Де Пауля и Жезуса, который показал провокационный жест: они не сыграют с нами во второй раз. А уже на поле последовало продолжение, по итогам которого бразильский форвард получил желтую карточку, тогда как его визави из-за разбитого носа пришлось менять залитую кровью футболку.

Родриго Де Пауль на газоне. Фото Reuters

Кроме того перед стартовым свистком поговорили на повышенных тонах Родриго и Месси, которого во второй раз встречали уже оглушительным свистом и оскорбительными кричалками. Когда же игра началась, в каждый «стык» игроки лезли, как в последний раз. Даже удивительно, что при рекордных для этого отборочного цикла 22 фолах за первые 45 минут арбитр ограничился тремя предупреждениями. Все они достались бразильцам, на чью долю пришлось 16 нарушений.

При этом замененный в перерыве Маркиньюс и Месси, который продержался на поле до 76-й минуты несмотря на очевидные проблемы с бедром, получили повреждения без помощи соперников. Лео даже не мог исполнять стандарты, передав это право Ло Чельсо. И как раз из его корнера Аргентина выжала максимум в виде гола Отаменди. Что он сделал в момент празднования? Повторил реакцию Энцо Фернандеса на оскорбления, показав трибунам нашивку на форме в честь победы на ЧМ-2022.

Эффективность чемпионов мира во всей красе. Только был бы повод об этом говорить, если бы Бразилия использовала своим моменты? Например убойный шанс Габриэла Мартинелли за несколько минут до счастливой для Аргентины развязки. Однако все это — сослагательное наклонение. По факту же у Бразилии немыслимые три поражения подряд.

Идея с временным тренером, к которой глава федерации Эдналдо Родригес пришел, будучи одержимым идеей приглашения Карло Анчелотти, не работает. И списать все на травмы Неймара и Винисиуса Жуниора не получится. Пентакампеоны хромали на обе ноги и со всеми звездами в составе. Зато Аргентина с хромающим Месси снова увозит победу с «Мараканы», где был выигран Кубок Америки. И поет и танцует у сектора с фанатами, ради которых сборная обязана была победить.

Скалони уйдет на пике?

Это была больше, чем победа. Тем более, прежде никто не обыгрывал Бразилию в отборочных матчах на ее поле. А Месси присоединился к общему празднику не сразу и объяснил свое предматчевое решение: «Мы видели, как они били людей. Мы ушли в раздевалку, потому что это был лучший способ все успокоить, потому что могла случиться трагедия».

К счастью, обошлось без нее. И, как ни странно, все затмил загадочный послематчевый комментарий Лионеля Скалони.

«Теперь пришло время остановить мяч и начать думать. Эти игроки дали мне очень много, и мне нужно много думать о том, что я собираюсь делать со своим будущим. Это не прощание, но планка очень высока, поскольку нужно много энергии, трудно продолжать и трудно продолжать побеждать. Пришло время подумать. Потому что команде нужен тренер, у которого есть максимум энергии и все в порядке», — заявил специалист, в честь которого сборную давно зовут Скалонетта.

Неужели, уйдет на пике? Такое дано немногим. И снимок со штабом на поле «Мараканы» выглядит, как намек на прощание.