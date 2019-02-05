Лионель Скалони: "Месси решил вернуться в сборную? Я давно не общался с ним"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал сообщения СМИ о решении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси вернуться в национальную команду. По его словам, он не общался с футболистом какое-то время.

– Я не общался с Месси уже какое-то время, – приводит FourFourTwo слова Скалони. – У него игра через пару дней. Посмотрим, сможет ли он сыграть.

Ранее СМИ сообщили, что 31-летний форвард уже сообщил о своем намерении главному тренеру национальной команды Лионелю Скалони. Месси может принять участие в товарищеском матче против сборной Венесуэлы, который пройдет 22 марта.

Напомним, Месси решил взять перерыв в выступлениях за сборную после чемпионата мира-2018. Тогда национальная команда Аргентины уступила Франции в матче 1/8 финала (3:4).

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