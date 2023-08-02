Популярный комментатор и один из ведущих актеров театра «У Никитских ворот», заслуженный артист России Александр Елагин в интервью «СЭ» сравнил футбол и современный кинематограф.

— Лет десять назад вы обронили в интервью: «Я принципиально не снимаюсь в сериалах. Не лежит к ним душа». С тех пор что-то изменилось?

— Только в худшую сторону. Сейчас о съемках в кино и сериалах вообще не может быть и речи.

Вот если пригласит режиссер уровня Андрея Звягинцева — конечно, соглашусь. У него что ни фильм — шедевр. Как у Тарковского. Да, о каких-то вещах можно спорить. Но когда слышу: «Ой, «Сталкер» и «Левиафан» — такая тоска...», понимаю, что с этим человеком мне говорить не о чем.

Еще нравится Анна Меликян, у нее чудесные картины. А остальные режиссеры... Наверное, в силу киношного невежества кого-то я упустил. Смотрю в основном старые фильмы. Например, недавно нашел в YouTube «Большую семью» Хейфица. Потрясающая работа! Между прочим, первый фильм в истории Каннского фестиваля, когда призы за лучшую мужскую и женскую роли выдали всему актерскому составу! Наградили 16 человек!

Пересмотрел на днях и «Даму с собачкой», где играют Баталов, юная Ия Саввина — это ее дебют в кино... Ну, блеск! Не оторваться! А «Девчата», «Неподдающиеся», «Добровольцы»? Фильмы вроде пропагандистские, но добрые, искренние, близкие мне по духу. С великолепными артистами. Сегодняшнее кино подобных эмоций не вызывает. Не хочу, чтобы мои слова казались старческим брюзжанием. Полагаю, я объективен.

Я и футбол уже смотрю с холодным носом. Иногда завожусь от грандиозного мастерства Гвардиолы. Или Клоппа, когда его «Ливерпуль» проигрывает «Барселоне» 0:3, а через неделю громит ее 4:0. Но таких матчей мало. Гораздо больше их было в 60-е, 70-е... Как бы народ ни восторгался финалом ЧМ-2022 Аргентина — Франция, для меня он по драматизму и эмоциональному восприятию все равно не переплюнул финал 1966-го Англия — ФРГ!