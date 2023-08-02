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Александр Елагин: «В футбол уже не играю, но за автобусом бегаю до сих пор»

Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Елагин.
Фото из личного архива
Рубрика 15 к 1.

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — популярный комментатор и один из ведущих актеров театра «У Никитских ворот», заслуженный артист России Александр Елагин, которому сегодня исполняется 70 лет.

1 — С какими мыслями встречаете юбилей?

— Странные ощущения... Кажется, что ничего не изменилось. По-прежнему работаю в театре. Комментирую матчи. Да, в футбол с друзьями уже не играю, но за автобусом бегаю до сих пор. Курю. Выпиваю. Не отказываю себе и во всяких маленьких безобразиях, ха-ха! Вроде все как обычно!

При этом чувствую, как уходит время. Оно сжимается, все чаще ты провожаешь тех, с кем шел по жизни рядом. Удивительное совпадение — именно в год юбилея теряю самых близких. В 2003-м умерла мама, которая так и не узнала, что мне дали заслуженного артиста. Она скончалась в январе, а звание я получил осенью. В 2013-м похоронил жену. Месяц назад — сестру.

На прошлой неделе не стало чудесной актрисы Нины Дробышевой, с которой мы когда-то снимались у Романа Виктюка в телеспектакле. Не скажу, что сдружились — но всегда очень тепло общались. Обсуждали литературу, театр, кино.

Вот в такие моменты вспоминаешь о прожитых годах. О том, какой шлейф за спиной. Зато с возрастом приходит опыт — а с ним и четкое понимание, что в некоторых ситуациях уже можно обойтись малой кровью. Не рвать душу, не тратить нервы, силы. Знаете, это здорово облегчает жизнь!

Только не подумайте, что имею в виду работу на сцене или у микрофона. Ни в коем случае! Там халтурить нельзя. Если не будешь выкладываться на полную катушку, это сразу аукнется. Получишь бумерангом по башке.

Александр Елагин (в центре) в роли Емельяна Пугачева в музыкальном спектакле &quot;Капитанская дочка&quot; по одноименной повести Александра Пушкина. Александр Елагин: «Когда-нибудь Безруков сыграет Романцева»

2 — Художественному руководителю театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому 86 лет. Он в изумительной форме, каждый год премьера за премьерой. Глядя на него, понимаете, что стареть не страшно?

— Что такое старость? Мне кажется, она наступит, когда начну волочить ноги, на сцене или во время репортажа стану забывать слова. Когда не будет тяги к женщинам. И к рюмке.

После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм — это ж святое! Мне рассказывали, что даже в великом БДТ Кирилл Лавров, отыграв спектакль, доставал бутылочку «Московской», раскладывал на газетке закуску и выпивал с Басиком, Олегом Басилашвили. Театральная традиция!

Впрочем, к тому моменту, когда накроет старость, которую описал, наверное, я уже не буду появляться ни на сцене, ни у микрофона. Превращусь в обычного пенсионера. Если раньше не сыграю в ящик.

3 — Водку, как и прежде, исключительно кефиром запиваете?

— Ну, он не всегда под рукой. Если его нет — не проблема. Хотя кефир — идеальный вариант. Рекомендую!

Когда после журфака МГУ попал в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, столкнулся с ребятами из КГБ. Они-то меня и научили — водочку под кефирчик. Чтобы от выпитого не повело. Спокойно литр можно засосать.

А из «Разговора по пятницам» с Владиславом Третьяком узнал, как правильно виски пить. Выдержанный — от 15 лет — надо разбавлять кипятком, один к одному. Это по канадской рецептуре.

Правда, врачи сказали мне, что для поддачи, помимо водки, лучше всего подходит трехлетний коньяк. Если он старше — перегружен дубильными веществами. С виски то же самое. С такими напитками нужно быть аккуратнее, употреблять по чуть-чуть.

Александр Елагин в роли Емельяна Пугачева (в центре) в сцене из музыкального спектакля «Капитанская дочка».
Фото РИА Новости

4 — Сколько у вас спектаклей в месяц?

— Четыре-пять. Играю Сальери в «Амадее», Пугачева в «Капитанской дочке», Войницкого в «Дяде Ване», Холстомера в «Истории лошади» и Каренина.

Для меня эти спектакли — подарки судьбы. Хотя роли сложнейшие! Самая легкая с точки зрения функционалки — Каренин. Самая тяжелая — Холстомер в мюзикле Марка Розовского и Юрия Ряшенцева.

Два с половиной часа ты не уходишь со сцены. Огромные монологи. Это не Булгаков, у которого речь прямо льется. У Толстого философский трактат, где нет места отсебятине, даже слово переставить невозможно. Должно быть стопроцентное попадание в текст Льва Николаевича. Плюс хорошая физическая форма. Потому что на сцене под углом 45 градусов установлен деревянный помост. На него то взлетаешь, то бегаешь по нему. Ты постоянно в движении. И еще поешь зонги. Нагрузка сумасшедшая!

5 — Что вы поняли о Сальери после «Амадея»?

— В очередной раз не то чтобы пожалел Антонио Сальери... Я потрясен его незавидной участью. Он ведь был первым капельмейстером императорского двора, считался одним из самых популярных композиторов Европы на рубеже XVIII—XIX вв.еков. И вдруг осознал собственную никчемность. Вот это самое страшное.

Среди творческих личностей полно эгоцентриков, им всё до фонаря. Но Сальери не такой. Во всяком случае в пьесе Питера Шеффера. Антонио понимает, что ему никогда не дотянуться до гениального Моцарта. Всю жизнь пашешь, страдаешь, корпишь над каждой нотой, многого достиг — а потом выясняется, что ты бездарность. Катастрофа! Врагу такого не пожелал бы.

6 — Розовский про вас сказал: «В нашей труппе работает выдающийся актер. Мастер психологического раскрытия характера, обладающий взрывным темпераментом, но умеющий взять публику тихой интонацией интеллектуальной игры (недаром его сравнивали с самим Смоктуновским), этакий тонкий атмосферный актер, живущий содержанием и образами автора». О чем подумали, когда это услышали?

— Первая мысль — преувеличение. Обычное преувеличение Учителя. Но и приятно, черт возьми! Розовский — гений! Театральных режиссеров такого масштаба сегодня уже почти не осталось. Поэтому для меня его похвала — как звание Героя Советского Союза.

Мнение Александра Елагина о&nbsp;возможном переходе Арсена Захаряна в &laquo;Челси&raquo;. «Не рановато ли Захаряну в «Челси»? Аршавин уезжал в «Арсенал» на пике». Мнение Елагина

7 — Лет десять назад вы обронили в интервью: «Я принципиально не снимаюсь в сериалах. Не лежит к ним душа». С тех пор что-то изменилось?

— Только в худшую сторону. Сейчас о съемках в кино и сериалах вообще не может быть и речи.

Вот если пригласит режиссер уровня Андрея Звягинцева — конечно, соглашусь. У него что ни фильм — шедевр. Как у Тарковского. Да, о каких-то вещах можно спорить. Но когда слышу: «Ой, «Сталкер» и «Левиафан» — такая тоска...», понимаю, что с этим человеком мне говорить не о чем.

Еще нравится Анна Меликян, у нее чудесные картины. А остальные режиссеры... Наверное, в силу киношного невежества кого-то я упустил. Смотрю в основном старые фильмы. Например, недавно нашел в YouTube «Большую семью» Хейфица. Потрясающая работа! Между прочим, первый фильм в истории Каннского фестиваля, когда призы за лучшую мужскую и женскую роли выдали всему актерскому составу! Наградили 16 человек!

Пересмотрел на днях и «Даму с собачкой», где играют Баталов, юная Ия Саввина — это ее дебют в кино... Ну блеск! Не оторваться! А «Девчата», «Неподдающиеся», «Добровольцы»? Фильмы вроде пропагандистские, но добрые, искренние, близкие мне по духу. С великолепными артистами. Сегодняшнее кино подобных эмоций не вызывает. Не хочу, чтобы мои слова казались старческим брюзжанием. Полагаю, я объективен.

Я и футбол уже смотрю с холодным носом. Иногда завожусь от грандиозного мастерства Гвардиолы. Или Клоппа, когда его «Ливерпуль» проигрывает «Барселоне» 0:3, а через неделю громит ее 4:0. Но таких матчей мало. Гораздо больше их было в 60-е, 70-е... Как бы народ ни восторгался финалом ЧМ-2022 Аргентина — Франция, для меня он по драматизму и эмоциональному восприятию все равно не переплюнул финал 1966-го Англия — ФРГ!

8 — Скучаете по тем временам, когда регулярно комментировали английский футбол?

— Еще бы! Последние два года отвечаю на Okko за чемпионат Испании и работаю на матчах сборных. Мне интересно, много нового для себя открыл. Но это не может полностью заменить то, что стало уже родным. Англия — моя любовь, моя кормилица...

9 — Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

— Начнем с того, что мне очень не хватает в эфире Розанова и Уткина. Это глыбы! Юра умер два года назад, а Вася, к сожалению, больше не комментирует.

Из действующих выделить одного-единственного не могу. Назову пятерку, которая стабильно держит уровень. Не буду расставлять по ранжиру, просто перечислю по алфавиту: Генич, Гутцайт, Казанский, Неценко и Шнякин. Добавил бы сюда еще Слуцкого, но он все-таки тренер. Хотя по глубине, пониманию игры и умению формулировать — топ-комментатор!

Фото Иван Прохоров

10 — Раз уж Леонида Викторовича коснулись — как вам его юмористические опыты в YouTube?

— Мне нравится. Мне нравится. Не всё, но некоторые вещи — очень мило. Важно, что он и Дзюба знают о чем говорят. В футбол-то погружены изнутри. Поэтому у них и шоу классное. Разве что многовато мата, пошлятины. Я бы как редактор и то и другое убрал. Слуцкий с Дзюбой и так хороши — без всякой нецензурщины.

11 — Год назад в программе «Британский стиль» вы поспорили с Никитой Ковальчуком, автором канала «Картавый футбол». Если «Тоттенхэм» в сезоне-2022/23 будет в тройке — Ковальчук красит волосы, если ниже — вы стрижетесь налысо. «Шпоры» заняли восьмое место. Чем кончилось?

— Изначально это был не спор, а шутливый разговор. Мы же не били по рукам. Но в любом случае за свои слова нужно отвечать. И я ответил. Когда закончился сезон, постригся наголо. Сейчас-то волосы уже отросли...

12 — Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Чарли Чаплин. Обожаю пересматривать фильмы с его участием, хотя знаю их уже наизусть. Из современных очень люблю «Берегись автомобиля». Там такие диалоги! Такие дуэты! Смоктуновский с Ефремовым, Миронов с Папановым... Фильм, который всегда поднимает настроение.

Валерий Карпин и&nbsp;Леонид Слуцкий. Про Слуцкого-тренера можно забыть? Он прекрасен в новом амплуа

13 — Сергей Галицкий как-то сказал, что лишь одна книжка вызвала у него желание перечитать ее — биография Стива Джобса. Что перечитываете вы?

— У меня таких книг много. «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Три товарища» и «Черный обелиск» Ремарка, «Унесенные ветром» Митчелл, «Крестоносцы» Генрика Сенкевича... Постоянно к этим книжкам возвращаюсь. Открываю с любого места и надолго забываю обо всем. А еще Майн Рида с удовольствием перечитываю. У него ведь не просто приключенческие романы — они исследовательские. Если описывает какое-нибудь животное, делает это досконально, с кучей интереснейших подробностей.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Вор должен сидеть в тюрьме!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу духоту. Неискренность. И зазнаек.

Футбол
Александр Елагин
Леонид Слуцкий
Сергей Галицкий
Юрген Клопп
1
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