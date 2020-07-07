Федерация футбола Колумбии оштрафована за продажу билетов по завышенным ценам

Федерация футбола Колумбии и ее президент Рамон Хесурун оштрафованы по делу о продаже билетов на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 по завышенным ценам. Как сообщает AP, федерация выплатит 4,3 миллиона долларов, Хесурун — 83 тысячи, его предшественник Луис Бедойя — 72 тысячи.

По завышенным ценам федерация продавала билеты на матчи Бразилии и Уругвая.

Бедойя был пожизненно отстранен от футбольной деятельности по итогам дела о коррупции в ФИФА,