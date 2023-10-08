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Сегодня, 13:17

Блаттер назвал абсурдным решение проводить ЧМ-2030 на трех континентах

Руслан Минаев
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Йозеф Блаттер.
Фото Global Look Press

Президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал решение проводить чемпионат мира-2030 в шести странах и на трех континентах.

«Абсурдно разрывать турнир таким образом. Финальная часть чемпионата мира должна быть компактным мероприятием, это важно для его организации и зрителей. Помимо этого, по историческим причинам турнир 2030 года должен был проводиться исключительно в Южной Америке», — цитирует Блаттера РИА «Новости Спорт» со ссылкой на SonntagsBlick.

Ранее Блаттер называл ошибкой выбор Катара хозяином ЧМ-2022. А также призывал отстранить Иран от участия в турнире.

Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах. Но есть нюанс

Источник: РИА
Чемпионат мира по футболу
Йозеф Блаттер
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