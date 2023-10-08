Блаттер назвал абсурдным решение проводить ЧМ-2030 на трех континентах

Президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал решение проводить чемпионат мира-2030 в шести странах и на трех континентах.

«Абсурдно разрывать турнир таким образом. Финальная часть чемпионата мира должна быть компактным мероприятием, это важно для его организации и зрителей. Помимо этого, по историческим причинам турнир 2030 года должен был проводиться исключительно в Южной Америке», — цитирует Блаттера РИА «Новости Спорт» со ссылкой на SonntagsBlick.

Ранее Блаттер называл ошибкой выбор Катара хозяином ЧМ-2022. А также призывал отстранить Иран от участия в турнире.

Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах. Но есть нюанс