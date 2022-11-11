Блаттер: «Иран должен быть отстранен от чемпионата мира-2022»
Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022.
«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», — приводит слова Блаттера Blick.
В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16.00 мск).
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