Блаттер: «Иран должен быть отстранен от чемпионата мира-2022»

Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022.

«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», — приводит слова Блаттера Blick.

В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16.00 мск).