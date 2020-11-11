Защитник «Барселоны» считает, что сборная США может выиграть ЧМ-2026

Защитник сборной США Серджино Дест верит, что его команда может выиграть чемпионат мира в 2026 году. В прошедшее трансферное окно 20-летний американец перешел из «Аякса» в «Барселону».

— Мяч круглый, так что у нас всегда есть шансы, но я думаю, что, возможно, у США будет больше шансов в 2026 году, — цитирует Marca Деста. — Сейчас у нас много молодых игроков в команде, и думаю, мы должны поехать и проверить свои силы на чемпионате мира 2022 года. Просто надеюсь, что пройдем далеко, но точно этого пока не может сказать никто.