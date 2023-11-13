Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:05

Вальверде: «Я никогда не смогу остановить Месси»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде в преддверии матча с Аргентиной заявил, что не знает, как остановить форварда Лионеля Месси.

«Я не знаю, как остановить Месси, я никогда не смогу это сделать, он один из лучших игроков в мире», — приводит Goal слова Вальверде.

Также он высказался о нападающем уругвайской команды Луисе Суаресе.

«С самого начала Суарес делился со мной советами, необходимыми для достижения успеха в сборной. Он кумир Уругвая», — добавил футболист.

Матч между сборными Уругвая и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет 17 ноября.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/fede-valverde-makes-honest-lionel-messi-admisison-he-prepares-take-argentina-uruguay-world-cup-qualifying/blteb89efc1a0c17043#cs301fc3ad580b36fe
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Федерико Вальверде
0
Читайте также
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жезус присоединится к сборной Бразилии, несмотря на травму
Новости
RSS RSS
Все новости