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Сегодня, 06:49

Эритрея снялась с отборочного турнира ЧМ-2026 из-за опасений, что игроки не вернутся в страну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эритрея отказалась от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2026, сообщает The Guardian.

По данным источника, это связано с тем, что в стране опасаются, что игроки сборной будут пытаться получить политическое убежище во время зарубежных поездок.

Национальная федерация футбола Эритреи (ENFF) пока не дала комментариев, однако известно, что футболисты готовились к двум первым матчам отборочной кампании в течение трех месяцев, после чего им сообщили, что они не примут участия. Информируется, что некоторые члены ENFF пытались убедить министерство спорта и культуры дать команде добро на участие в игре, но уполномоченный по вопросам спорта и культуры, курирующий федерацию, отказал им в этом.

The Guardian сообщает, что с 2009 года более 60 игроков использовали свой статус международных спортсменов для получения убежища.

Сборная Эритреи не играет с января 2020 года, когда провела товарищескую встреча с Суданом. Команда исключена из рейтинга ФИФА, поскольку не сыграла ни одного матча за последние 48 месяцев.

Источник: The Guardian
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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