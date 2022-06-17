Семин объяснил причины проведения ЧМ-2026 в трех странах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о решении ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах. В 2026 году лучшие сборные планеты сыграют в США, Канаде и Мексике.

«Команд будет значительно больше. ФИФА всегда все делает для популяризации футбола. Здесь есть преимущество с коммерческой точки зрения. Чемпионат мира останется чемпионатом мира. Это соревнование самого высокого ранга», — сказал Семин «СЭ».

Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах. Матчи турнира примут 16 городов.