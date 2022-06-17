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Сегодня, 11:50

Губерниев — о ЧМ-2026: «Жаль, что не в Балашихе и не в Химках»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах. В 2026 году лучшие сборные планеты сыграют в США, Канаде и Мексике.

«Мы, честно говоря, рассчитывали, что это будет в Химках и Балашихе, но поскольку это в США, Канаде и Мексике — ради бога. Конечно, мы огорчены, что проведут не в Химках и не в Балашихе. Не в знаменитых американских Химках и мексиканской Балашихе», — сказал Губерниев «СЭ».

Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах. Матчи турнира примут 16 городов.

Жулиану Беллетти с&nbsp;кубком чемпионата мира. ФИФА назвала города, которые примут матчи ЧМ-2026

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Дмитрий Губерниев
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