Губерниев — о ЧМ-2026: «Жаль, что не в Балашихе и не в Химках»

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах. В 2026 году лучшие сборные планеты сыграют в США, Канаде и Мексике.

«Мы, честно говоря, рассчитывали, что это будет в Химках и Балашихе, но поскольку это в США, Канаде и Мексике — ради бога. Конечно, мы огорчены, что проведут не в Химках и не в Балашихе. Не в знаменитых американских Химках и мексиканской Балашихе», — сказал Губерниев «СЭ».

Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах. Матчи турнира примут 16 городов.