Колосков резко раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о решении ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах. В 2026 году лучшие сборные планеты сыграют в США, Канаде и Мексике.

«Сразу говорил, что это глупость. Это не чемпионат мира, а фестиваль футбола на американском континенте! Это большие расстояния, везде разные законы, разная валюта, разные принципы организации. ФИФА придумала большую мороку, не знаю, кто до этого додумался. Мне это абсолютно непонятно. Все разное — законы, люди и принципы. Три страны вообще никуда не лезет. Я против этого», — сказал Колосков «СЭ».

Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах. Матчи турнира примут 16 городов.