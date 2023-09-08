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Парагвай с Балбуэной в защите сыграл вничью с Перу

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 сентября. Парагвай — Перу.
Фото AFP

Сборные Парагвая и Перу не выявили победителя в 1-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Встреча прошла на стадионе «Эстадио Антонио Аранда» в Сьюдад-дель-Эсте.

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо остался в запасе парагвайцев.

Это был первый матч в отборе в Южной Америке. Парагвай и Перу набрали по одному очку и поднялись на 1-е и 2-е места в таблице соответственно.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
08 сент, 01:30. Antonio Aranda (Сьюдад дель Эсте)
Парагвай
0:0
Перу
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Перу по футболу
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