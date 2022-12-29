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Сегодня, 21:40

37-летний Очоа хочет сыграть за сборную Мексики на шестом чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Гильермо Очоа.
Фото Global Look Press

Вратарь сборной Мексики и итальянской «Салернитаны» Гильермо Очоа заявил о желании выступить на ЧМ-2026.

«Я всегда должен быть профессиональным спортсменом, который уважает клуб, за который играет. Именно благодаря этим качествам надеюсь сыграть на шестом чемпионате мира», — цитирует Очоа Football Italia.

На прошедшем в Катаре чемпионате мира Очоа отыграл все три матча за сборную Мексики и отразил пенальти в игре с командой Польши (0:0).

За сборную Мексики 37-летний Очоа провел в общей сложности 135 матчей, четырежды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. Вратарь является участником пяти чемпионатов мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), но на поле он появлялся только на последних трех турнирах.

Недавно он подписал контракт с «Салернитаной» до конца нынешнего сезона.

Гильермо Очоа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
ФК Салернитана
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