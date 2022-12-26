ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию, утверждает matchtv.ru.

Именно этот аргумент может стать решающим при принятии решения о переходе из УЕФА в АФК.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

На текущий момент УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.