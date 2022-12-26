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Сегодня, 18:03

ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию, утверждает matchtv.ru.

Именно этот аргумент может стать решающим при принятии решения о переходе из УЕФА в АФК.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

На текущий момент УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: https://matchtv.ru/
РФС
Сборная России по футболу
ФИФА
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