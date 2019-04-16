МВД: "Иностранные болельщики, незаконно оставшихся после ЧМ, не смогут получить убежище в России"

Начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что иностранные граждане, которые прибыли в Россию по паспорту болельщика во время чемпионата мира-2018, не смогут получить убежище на российской территории.

– Мы не рассматриваем предоставление убежища как институт легализации на территории РФ, – приводит "Коммерсант" слова Казаковой. – Сам по себе статус беженца или обращение за статусом беженца по смыслу конвенции должно происходить непосредственно после пересечения границы России в короткие сроки. Нельзя говорить о том, что человек, въехавший более девяти месяцев назад, раздумывал, обращаться ему за убежищем или не обращаться. Но с учетом того что целью въезда на территорию России было не ходатайство об убежище, а посещение чемпионата, то, естественно, этой категории убежище не предоставляется.

Согласно определению Конституционного суда РФ, временное убежище носит экстраординарный характер и не может рассматриваться как альтернатива институту легализации на территории РФ. Чтобы обратиться за убежищем, надо предоставить аргументы, которые бы соответствовали и конвенции, и закону “О беженцах“. Должны быть доказательства, а не просто голословные утверждения о преследовании. Мы запрашиваем подтверждение информации иной страны в МИДе, оцениваем, что нам говорит гражданин и что на самом деле происходит в его стране.

Но если он свободно там жил, получил визу и выехал, следовательно, не подлежит преследованию. Гражданин должен предоставить доказательства того, что он действительно преследуется либо его жизни угрожает что-то на территории страны исхода, как это, к примеру, происходит с Украиной.

Напомним, на время проведения чемпионата мира в России действовал упрощенный визовый режим, при котором для въезда в страну требовалось лишь приобрести билет на матч. Пребывать на территории страны было разрешено до 31 декабря 2018 года.