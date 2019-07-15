Ивица Олич: "Я был на турнирах в Японии, Германии, Бразилии, но в России мне понравилось больше всего"

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– Как изменилось отношение хорватов к России за турнир?

– Все болельщики и игроки были удивлены тем, как Россия организовала турнир. Нас везде отлично встречали, местные называли нас братьями. Я сам, когда жил в Москве, ощущал это – и теперь другие хорваты почувствовали то же самое. Мы с друзьями прогуливались по городам, в которых были – и везде мне махали рукой, говорили: "Эй, Ивица! Как дела? Мы помним тебя!" Я не мог поверить, что люди меня не забыли. Ведь прошло больше десяти лет с того момента, как я покинул ЦСКА. В целом, чемпионат мира в России был организован замечательно. Я был на турнирах в Японии, Германии, Бразилии, но в России мне понравилось больше всего. Кроме того, во всех городах, которые мы посетили, болельщики болели за нас. Большое спасибо вам. (Гоша Чернов)

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