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11 декабря 2017, 16:53

Инфраструктура Москвы готова к приему ЧМ-2018

Никита Коновалов
Корреспондент
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Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что инфраструктура города готова к приему чемпионата мира-2018. В столице матчи турнира пройдут на стадионах "Спартак" и "Лужники".

- Вся инфраструктура города готова, стадионы прошли первые испытание – тестовым матчем с Аргентиной, - цитирует "Интерфакс" Гуляева. - Там были определенные проблемы. Следующий матч, который пройдет в Лужниках, где сборная РФ будет принимать сборную Бразилии, ответит на все вопросы. Классифицированы 1183 отеля. Каких бы то ни было серьезных рисков мы не видим.

Источник: http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/45779
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