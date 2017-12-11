Инфраструктура Москвы готова к приему ЧМ-2018

Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что инфраструктура города готова к приему чемпионата мира-2018. В столице матчи турнира пройдут на стадионах "Спартак" и "Лужники".

- Вся инфраструктура города готова, стадионы прошли первые испытание – тестовым матчем с Аргентиной, - цитирует "Интерфакс" Гуляева. - Там были определенные проблемы. Следующий матч, который пройдет в Лужниках, где сборная РФ будет принимать сборную Бразилии, ответит на все вопросы. Классифицированы 1183 отеля. Каких бы то ни было серьезных рисков мы не видим.