Хавьер Тебас: «Россия задала очень высокий стандарт проведения чемпионатов мира»

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что следующие организаторы чемпионатов мира смогут соответствовать уровню мирового первенства 2018 года, который прошел в России.

— Россия задала очень высокий стандарт проведения чемпионатов мира, — цитируют «Известия» Тебаса. — Другим странам надо ему соответствовать, и я уверен, что Катар, а потом и хозяева следующего ЧМ — США/Канада/Мексика — подарят нам отличный праздник футбола.

Для нас же ЧМ-2018 был важен еще и тем, что мы смогли представить большое количество футболистов — 81 представитель ла лиги был в заявке 32 сборных. Это показывает силу чемпионата. Также мы провели крупное мероприятие на Красной площади с участием легенд Ла Лиги. Это было незабываемо.

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