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Гранат заявил, что карьеру Акинфеева можно увековечить в моменте его спасения пенальти от Аспаса ногой на ЧМ

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат вспомнил, какие эмоции испытывали игроки национальной команды перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против сборной Испании (1:1, по пенальти — 4:3).

«Все переживали в тот момент. Но мы все постоянно друг друга поддерживали, плюс была уверенность, что с Акинфеевым серию пенальти пройти легче, чем с любым другим голкипером. Игорь Акинфеев — главная стена российского футбола. При каждом ударе мы верили, чувствовали и хотели, чтобы Игорь отбил. Он в итоге взял тот пенальти от Аспаса ногой. Те эмоции нельзя передать, очень жаль, что они забываются со временем. Всю карьеру Акинфеева можно увековечить в этом моменте. Он заслуживает это признание», — приводит Metaratings.ru слова Граната.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-vsyu-kareru-akinfeeva-mozhno-uvekovechit-v-momente-ego-spaseniya-penalti-ot-aspasa-nogoi-262866/
Владимир Гранат
Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
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