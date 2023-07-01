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Сегодня, 14:53

Дзюба о сборной России на ЧМ-2018: «В начале было не очень хорошо, особо не верили»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» и экс-игрок сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

«В начале было не очень хорошо, особо не верили. Было классно наблюдать как в стране был футбольный бум. Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы о том, что россияне не гостеприимные.

Когда мы понимали, что ЧМ будет в нашей стране, было главное попасть в сборную. Не знаю, будет ли такое когда-то еще. Была важна первая игра. Было очень страшно в раздевалке. Я еще был в запасе. Было страшно, интересно. Потом 5:0, безумие. Все поняли, что мы можем», — передает слова Дзюбы корреспондент «СЭ» с дня Московского спорта.

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.

Артем Дзюба
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная России по футболу
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