Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было

Сегодня, 1 июля, исполнился ровно год с момента, когда сборная России одержала победу над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018. Голкипер Игорь Акинфеев отбил в серии пенальти два удара, что позволило команде Станислава Черчесова выйти в четвертьфинал турнира.
На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед. Защитник сборной России Сергей Игнашевич в борье с Серхио Рамосом отправил мяч в собственные ворота.
Сборная России сравняла счет на 41-й минуте матча. Форвард Артем Дзюба реализовал пенальти за игру рукой защитником испанцев Жераром Пике.
Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти сильнее оказались россияне.
Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года
Испания – Россия – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 3:4
Голы: Игнашевич, 12 – в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 – с пенальти (1:1).
Серия пенальти: Иньеста – 1:0. Смолов – 1:1. Пике – 2:1. Игнашевич – 2:2. Коке – 2:2 (вратарь). Головин – 2:3. Серхио Рамос – 3:3. Черышев – 3:4. Аспас – 3:4 (вратарь).
Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диегу Коста (Аспас, 80).
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61), Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смолов, 65).
Предупреждения: Пике, 40. Кутепов, 54. Зобнин, 71.
Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).
ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все Германия).
1 июля. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей.