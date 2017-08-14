Александр Ерохин: "У сборной России хорошие перспективы на чемпионате мира"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о том, что после неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 он долго думал о том, как можно было лучше сыграть. По его словам, идеи главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова могут дать результат.
- Как часто возвращаюсь к мыслям о национальной сборной страны? Первое время после окончания Кубка конфедераций мысли о сборной не отпускали, - цитирует bobsoccer Ерохина. - Постоянно думал, как можно было сыграть лучше, что не получилось в том или ином эпизоде, почему не удалось добиться более высоких результатов. На мой взгляд, футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат. У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на чемпионате мира хорошие перспективы.
- Вы отдаете себе отчет в том, что место в сборной вам не гарантировано? Все взаимосвязанно: для того чтобы получить вызов, надо постоянно играть в "Зените". Здесь, в Петербурге, нет гарантий, что вы будете постоянно играть.
- Конечно, любой тренер скажет, что для вызова в сборную у футболиста должна быть постоянная игровая практика в клубе. В сборную вызывают сильнейших. За это право надо бороться каждый день, в каждой игре.
Очень плохой мальчик
Откуда у российской сборной взялись перспективы,может кто нибудь кроме Ерохина, внятно объяснить?
09:47
bor_bor
Зачем были эти никчемные сборы и никому не нужные матчи сборной Черчесова, которые покалечили столько футболистов?!
20:19 14 августа
bor_bor
О, как заговорил! При Манчине-то.
20:16 14 августа
bvb1987
кривоногим
15:01 14 августа
bvb1987
только не с тобой бревном
15:00 14 августа
Веравалер
С такими "мастерами как Ерохин - никаких перспектив.
14:10 14 августа
marksan
sb1006____ Разве что в мыслях?
12:51 14 августа
marksan
Очередная питерская "звезда" звиздеть начала! Сколько Вас уже было? А играют аргентинцы!
12:51 14 августа
titan2313
Занять почётное 4 место в группе!
12:45 14 августа
sb1006
У курицы тоже есть перспективы стать орлом.
12:42 14 августа
shpasic
пока с усатым тренером есть перспективы только в эту группу попасть, если чемпионат не отберут.
12:36 14 августа
Flamenco
Хорошие перспективы это наверно выход из группы
11:51 14 августа