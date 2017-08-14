11:30 14 августа | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Ерохин: "У сборной России хорошие перспективы на чемпионате мира"

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о том, что после неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 он долго думал о том, как можно было лучше сыграть. По его словам, идеи главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова могут дать результат. 

- Как часто возвращаюсь к мыслям о национальной сборной страны? Первое время после окончания Кубка конфедераций мысли о сборной не отпускали, - цитирует bobsoccer Ерохина. - Постоянно думал, как можно было сыграть лучше, что не получилось в том или ином эпизоде, почему не удалось добиться более высоких результатов. На мой взгляд, футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат. У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на чемпионате мира хорошие перспективы.

- Вы отдаете себе отчет в том, что место в сборной вам не гарантировано? Все взаимосвязанно: для того чтобы получить вызов, надо постоянно играть в "Зените". Здесь, в Петербурге, нет гарантий, что вы будете постоянно играть.

- Конечно, любой тренер скажет, что для вызова в сборную у футболиста должна быть постоянная игровая практика в клубе. В сборную вызывают сильнейших. За это право надо бороться каждый день, в каждой игре. 

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Источник: http://www.bobsoccer.ru/endru/blog/?item=408746

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Очень плохой мальчик

Откуда у российской сборной взялись перспективы,может кто нибудь кроме Ерохина, внятно объяснить?

09:47

bor_bor

Зачем были эти никчемные сборы и никому не нужные матчи сборной Черчесова, которые покалечили столько футболистов?!

20:19 14 августа

bor_bor

О, как заговорил! При Манчине-то.

20:16 14 августа

bvb1987

кривоногим

15:01 14 августа

bvb1987

только не с тобой бревном

15:00 14 августа

Веравалер

С такими "мастерами как Ерохин - никаких перспектив.

14:10 14 августа

marksan

sb1006____ Разве что в мыслях?

12:51 14 августа

marksan

Очередная питерская "звезда" звиздеть начала! Сколько Вас уже было? А играют аргентинцы!

12:51 14 августа

titan2313

Занять почётное 4 место в группе!

12:45 14 августа

sb1006

У курицы тоже есть перспективы стать орлом.

12:42 14 августа

shpasic

пока с усатым тренером есть перспективы только в эту группу попасть, если чемпионат не отберут.

12:36 14 августа

Flamenco

Хорошие перспективы это наверно выход из группы

11:51 14 августа