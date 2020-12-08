Обозреватель «СЭ» — о соперниках, доставшихся сборной России.

«Славянский базар»

Главное ощущение от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 — все для нас могло быть гораздо хуже. И было близко к тому — перед сборной России явственно маячило попадание в группу I к Англии и Польше. Вот там бы жизнь медом наверняка не показалась. Как и, вероятнее всего, в группах В (с Испанией и Швецией) и С (с Италией и Швейцарией). Но в итоге получился «славянский базар», который внешне совсем не выглядит безнадежным.

Разумеется, после того, что сотворила наша национальная команда в ноябре этого года, заикаться о какой бы то ни было «группе жизни» было бы слишком нескромно.

А тем более — если вспоминать о том, как мы в подобных группах всякий раз играли в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. ЧМ-2002: невыход из группы с Тунисом, Японией и совсем еще другой Бельгией. ЧМ-2014: невыход из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. Да и группу на Евро-2016 с Англией, Словакией и Уэльсом многие после жеребьевки к таковым отнесли.

Высказывания болельщиков из комментариев в моем Telegram-канале «РабиНерв» преисполнены пессимизма: «Мы проигрываем сербам 0:5, играем вничью с Молдавией и до сих пор продолжаем верить, что способны на равных бороться с Хорватией, Словакией и Словенией. Ха-ха» (Alex Stanko). «Неплохие шансы на четвертое место — это если в матчах с Кипром повезет. Из первых трех команд — если будет пара ничьих, уже неплохо» (Mike_msc). «Скриньте: 3-е место + упорная борьба на равных с Кипром» (koz87).

И все-таки давайте мантру «с кем бы ни попали — проиграем всем» оставим в этом ноябре. Напомню, что к концу сентября Россия выиграла 10 из последних 11 матчей. И какой она будет в отборочном турнире ЧМ-2022 — такой, как в октябре и особенно ноябре этого года, или такой, как длительное время до этого, — большой вопрос, который в первую очередь зависит от ее состава и физического состояния игроков на конкретный момент. И, разумеется, от правильности выводов, которые Станислав Черчесов и его штаб сделают из последних неудач.

Словакия

Как всегда, эмоции у наших болельщиков впереди планеты всей. Как мы выступили в ноябре 2020-го — понятно, но люди не составляют себе труда взглянуть на результаты наших соперников в последние годы. И обнаружить, например, что в той же самой Лиге наций, когда россияне заняли в своей группе дивизиона В второе место, пусть и получили 0:5 от Сербии, Словакия в другой группе того же дивизиона заняла последнее, четвертое место, вылетев в дивизион С. Другие команды в ней — Чехия, Шотландия, Израиль.

Чехам словаки дважды проиграли с общим счетом 1:5. С той самой Шотландией, которую сборная России в отборочном цикле Евро-2020 дважды вынесла с общим счетом 6:1, наши будущие соперники разделили победы с одинаковым счетом 1:0. И даже израильтянам, на выезде сыграв вничью 1:1, дома уступили 2:3, и они словаков в таблице опередили. Какими бы словами при таких результатах покрыли Черчесова — боюсь даже представить.

Да и отборочный турнир чемпионата Европы был для словаков далеким от идеала. Хорваты и валлийцы их опередили (в четырех матчах с ними Словакия взяла лишь очко с общим счетом 2:9), венгры уступили очко. И только победы в плей-офф в серии пенальти над Ирландией и 2:1 над Северной Ирландией позволили словакам проползти на Евро.

Мы помним, как Марек Хамшик чуть ли не в одиночку разорвал нашу сборную на Евро-2016 — но в следующем году ему будет 34, а не 29, как тогда, и играет он теперь не в «Наполи», а в Китае. Понятно, что клубы из топ-лиг, где выступают словаки, говорят сами за себя («Интер», «Лацио», «Боруссия М», «Герта» и другие), и даже если словаки там далеко не на первых ролях, то уровень ежедневной конкуренции на тренировках дает им преимущество над российскими футболистами как минимум в этом. И заранее ставить себя выше соперника у нас нет ровно никаких оснований, кроме ЧМ-2018, но он был давно. Тем не менее и страшиться тут нечего. Надо выходить и делать то, что, как казалось еще к концу сентября 2020-го, Черчесов научился делать как никто из своих предшественников — стабильно набирать очки в матчах с равными.

Попадись нам из второй корзины не словаки, а те же шведы, на сегодня равноценные хорватам (те же три очка в той же группе Лиги наций, вообще одинаковые личные встречи — 2:1 против 1:2, и только соотношение мячей на один хуже), картина выглядела бы гораздо печальнее. О том, как нам неудобно играть со скандинавами, мы можем судить и по Лиге наций — 2018, да и по недавнему домашнему поражению в октябрьском контрольном матче.

Тем более это касается Польши, которая не только уверенно выиграла свою отборочную группу Евро (шесть очков отрыва от ближайшего конкурента, австрийцев, и 11 — от третьего и четвертого мест), но и в Лиге наций оказалась гораздо конкурентоспособнее хорватов и шведов — две победы над Боснией, ничья с Италией. Две ничьих в этом же турнире швейцарцев с немцами и одна — с испанцами вполне ясно говорит и о силе этой сборной, также победителе своей отборочной группы Евро.

С Украиной из второй корзины мы встретиться не могли, а Польша, Швеция и Швейцария — еще три явно выделяющиеся в ней по классу команды. Вот их из второй корзины не хотелось категорически. Всех объединяет то, что в этом розыгрыше Лиги наций они играли в дивизионе А.

Что же касается остальных наших возможных соперников из второй корзины, то:

— Австрия: а) вышла из дивизиона В в дивизион А, б) попала на Евро со второго места;

— Уэльс: а) вышел из дивизиона В в дивизион А, б) вышел на Евро со второго места;

— Сербия: а) заняла 3-е место в дивизионе В, б) не вышла на Евро, проиграв в финале стыков;

— Румыния: а) заняла 3-е место в дивизионе В, б) не вышла на Евро, проиграв в полуфинале стыков;

— Турция: а) вылетела из дивизиона В в дивизион С, б) вышла на Евро со второго места;

— Словакия: а) вылетела из дивизиона В в дивизион С, б) вышла на Евро из стыковых матчей.

Таким образом, можно сделать вывод, что и Австрия с Уэльсом по совокупности последних результатов были бы нежелательны: это, что называется, второй слот команд второй корзины. Сербия, Румыния, Турция и Словакия плюс-минус равны, но рана, нанесенная сербами в ноябре, будет кровоточить еще долго. Можно сколько угодно теоретизировать, что это-то нам и надо было, но психологическая уязвимость никому еще в этой жизни не помогала. Так что словаков наряду с румынами и турками по статистике можно отнести к числу трех наиболее желательных соперников из этой корзины.

Именно со Словакией и Румынией сборная России до последнего конкурировала за место во второй корзине. Но теперь очевидно, что от вылета в третью мы ничего не проиграли. В случае со Словакией неважно, откуда мы отбирались, поскольку встречаемся друг с другом. А Румыния попала к немцам, которые могут сколько угодно проигрывать 0:6 Испании в Лиге наций, но в традиционном турнире будут такими, каких их привыкли видеть. И уж там шансов их опередить у нас точно не было бы никаких.

Не факт, что такие шансы будут теперь, но одна из очень немногих команд, кто теоретически может их дать, — это сегодняшняя.

Хорватия

Факты показывают, что ставить на одну доску нынешнюю команду Златко Далича с Францией, Бельгией, Испанией, Португалией, Германией, Италией, Англией — преувеличение. Понятно, что с уровнем мастерства ее игроков и клубов, в которых они выступают, шансы клетчатых на бумаге намного выше, чем у россиян. Но давайте проанализируем не громкость имени команды и факт ее выхода в финал последнего ЧМ, а результаты последних двух лет.

Свою отборочную группу Евро-2020 Хорватия выиграла, но без такого преимущества, как Бельгия и Италия (ноль ничьих, ноль поражений), Англия и Германия (ноль ничьих, одно поражение), Испания (две ничьих, ноль поражений), Франция и Голландия (одна ничья, одно поражение). Результат хорватов аналогичен показателю Португалии — две ничьих, одно поражение, то есть семь потерянных очков. Даже у нас их меньше — шесть. Хорватия очень неуверенно действовала в гостях, обыграв только Словакию, сведя вничью матчи в Уэльсе и даже в Азербайджане и проиграв венграм.

Еще один интересный показатель — отрыв лидеров каждой из отборочных групп от четвертых мест. Так вот, Бельгия тут лидирует — плюс 20 (что, кстати, говорит об уровне нашей группы), далее 17 — Германия и Италия, 16 — Украина, 15 — Англия, 12 — Испания и Франция, 11 — Польша, 9 — Швейцария и лишь 5 — Хорватия, замыкающая этот список. Всего пять очков даже не от третьего, а от четвертого места!

Прямая возможность сравнить хорватов с топ-командами возникла в этом году — в элитном дивизионе Лиги наций. Не будем здесь рассуждать о том, как выступила бы там наша команда, — это тема иного разговора. Сейчас, повторяю, мы сравниваем хорватов с другими возможными соперниками из первой корзины. И видим, что из шести матчей в группе с Францией, Португалией и Швецией (кстати, сборной из второй корзины) команда Златко Далича выиграла лишь один, дома у шведов, который по «штатному расписанию» и должна была выигрывать. В остальных пяти, включая игру в Швеции, уступила, причем пропустив в шести встречах 16 мячей и ни разу, даже со шведами, не сыграв насухо. То есть о железобетонности ее обороны говорить не приходится, и по результатам в 2019-м и 2020-м она ближе к сборным из верхушки второй корзины, чем к элите первой.

Если исходить не из имен сборных, а из их выступлений за два последних года, то правильно было бы выделить четыре команды, которые объединяют два критерия — первое место в группе Евро-2020 и первое же — в Лиге наций — 2020. Это Бельгия (ноль потерянных очков в Евро и 15 набранных — в Лиге наций), Италия (ноль и 12), действующий чемпион мира Франция (пять и 16) и Испания (четыре и 11). Недалеки от этого списка и немцы, несмотря на 0:6 от Испании — 1-е место в группе Евро (всего три потерянных очка) и 2-е в ЛН (девять набранных).

Три команды — Португалию, Голландию и Данию — объединяют вторые места в группах и Евро, и Лиги наций, но Голландия-то уступила первую позицию в отборе Евро Германии, тогда как Португалия — Украине, а Дания — Швейцарии. По потерянным очкам в отборе чемпионата Европы лучшие — голландцы (пять), а по набранным в ЛН — португальцы (13). И все же наши будущие соперники в финальной группе Евро датчане — вполне себе им ровня.

Второе и четвертое места ЧМ-2018 — Хорватия и Англия — заняли первые места в своих группах Евро и третьи — в Лиге наций. Правда, в обоих случаях у британцев показатели намного лучше: три потерянных очка в отборе Евро (против семи у хорватов) и 10 набранных в ЛН (у Хорватии — три). Вообще то, что хорваты набрали в Лиге наций столько очков против десяти у датчан, многое намекает на соотношение их сил на сегодня. Играть нам, напомню, предстоит с обоими — только в разных турнирах.

Вывод: почти вся первая корзина для нас была бы расстрельной. Хорватия — одна из немногих, кто к таким не относится. Хотя все равно остается в группе безусловным фаворитом.

Словения

К сборным из четвертой корзины применим ту же шкалу, которую я использовал выше в оценке словаков, то есть выступление в последней Лиге наций и в отборе Евро-2020.

И сразу же выясняется, что, например, в этой корзине присутствовала одна команда, выступавшая в дивизионе А, — Босния. Пусть она из нее и вылетела, но даже там у нее гостевая ничья с Италией и домашняя — с Голландией. В отборе Евро боснийцы выступили неудачно, и то в полуфинале стыков проиграли Северной Ирландии лишь в серии пенальти. Так что с самым опасным соперником из этой корзины многое становится очевидным.

Ведь даже из дивизиона В там есть только две сборные — Израиль и Болгария, которая, впрочем, оттуда вылетела. Словения же наряду с Черногорией и Албанией, напротив, зашла туда из дивизиона С.

На Евро-2020 вышел только один представитель четвертой корзины — Северная Македония, обыгравшая в финале другого — Грузию. На расстояние двух шагов к этому подобрались, то есть играли в полуфинале стыковых матчей, три Б — Босния, Болгария и Белоруссия. Кстати, в группе отборочного турнира македонцы опередили, правда только по дополнительным показателям (у обеих команд по 14 очков), как раз Словению. И вот именно по количеству набранных очков две эти страны — лучшие в корзине. На очко от них отстали Албания и Босния. С противоположной стороны — Черногория (три), Белоруссия и Люксембург (по четыре). Только одна команда заняла третье место в группе — Северная Македония, две — пятое (Израиль, при том что набрал 11 очков, и Черногория). Все остальные — четвертые.

В общем, исходя из всех этих показателей рейтинг команд из четвертой корзины вырисовывается такой. По силе последних выступлений они удивительным образом разделились на пары — более четкое деление я счел неуместным.

1-2. Босния (вылет из дивизиона А в дивизион В, 4-е место в группе Евро с 13 очками, полуфинал стыков с проигрышем Северной Ирландии в серии пенальти) и Северная Македония (выход на Евро через стыки, 3-е место в группе Евро с 14 очками, 2-е место в дивизионе С).

3-4. Словения (выход из дивизиона С в дивизион В, 4-е место в группе Евро с 14 очками) и Албания (выход из дивизиона С в дивизион В, 4-е место в группе Евро с 13 очками).

5-6. Израиль (3-е место в дивизионе В, 5-е место в группе Евро с 11 очками, полуфинал стыков с проигрышем будущему участнику Евро Шотландии в серии пенальти) и Грузия (3-е место в дивизионе С, 4-е место в группе Евро с 8 очками, финал стыков с проигрышем будущему участнику Евро Северной Македонии).

7-8. Черногория (выход из дивизиона С в дивизиона В, 5-е место в группе Евро с 4 очками) и Болгария (вылет из дивизиона В в дивизион С, 4-е место в группе Евро с 6 очками, полуфинал стыков с проигрышем будущему участнику Евро Венгрии — 1:3).

9-10. Белоруссия (2-е место в дивизионе С, 4-е место в группе Евро с 4 очками, полуфинал стыков с проигрышем Грузии — 0:1) и Люксембург (2-е место в дивизионе С, 4-е место в группе Евро с 4 очками).

Таким образом, по объективным показателям Словения — не самая сильная команда из четвертой корзины, хотя и очень близка к ним. Но по числу звезд, а также игроков, выступающих в нашей стране (что, как показывает практика, для любой сборной вещь опасная, дополнительно этих футболистов мотивирующая), угроза со стороны словенцев исходит первостепенная. Взять хотя бы вратаря Яна Облака из «Атлетико», одного из сильнейших голкиперов планеты, и атакующего полузащитника Йосипа Иличича из «Аталанты», по-прежнему переигрывающего в Бергамо Алексея Миранчука!

А «россиян» сколько — капитан Боян Йокич из «Уфы», Миха Мевля из «Сочи», Яка Бийол, недавно арендованный «Ганновером» у ЦСКА. Определенно, если брать статус команды внутри своей корзины, то Словения — один из трех-четырех самых неприятных вариантов для кого угодно. Но не могло же вообще все сложиться идеально (разумеется, теоретически!).

Столь подробно анализировать Кипр и Мальту на предмет большей или меньшей опасности из сборных своих корзин, при всем уважении к этим странам и командам, — значит, вообще опускать нашу сборную ниже плинтуса. Небрежное отношение к представителям пятой и шестой корзин в любом случае неуместно, но каждую из них уважающая себя команда обязана обыгрывать.

Вся история сборной России — в одной группе

А еще наша отборочная группа ЧМ-2022 — чуть ли не вся история российской сборной с разными ее полюсами.

Хорватия — это драма четвертьфинала ЧМ-2018 и счастье выхода в финальную часть Евро-2008, куда хорваты чудом вытащили нас своей не нужной им с турнирной точки зрения победой в последнем туре над англичанами на «Уэмбли».

Словаки — это наш невыход на ЧМ-2006 (помните решающие 0:0 в гостях, когда нам надо было выигрывать, но все могло бы закончиться и 0:3, если бы не юный Игорь Акинфеев?), и выход на Евро-2012 (теперь уже решающая победа на выезде с голом Алана Дзагоева), и начало краха в финальном турнире Евро-2016, где гол Дениса Глушакова при 0:2 Россию не спас.

Словения — это Марибор-2009, один из самых жутких дней в истории сборной, необратимая катастрофа великолепной команды Гуса Хиддинка, которая на том и закончилась.

Кипр — это позорная выездная ничья в отборочном цикле ЧМ-1998, после которой Борис Игнатьев больше не приглашал в сборную Александра Мостового и Валерия Карпина, а потерянных очков нам и не хватило в группе, первое место в которой заняла Болгария. Правда, на тот момент — далеко не нынешняя посредственная команда, а четвертое место ЧМ-1994. Хотя за три года она постарела еще резче, чем нынешняя Хорватия, не выйдя из группы на Евро-1996, а потом провалившись на ЧМ-1998. Но пройти Россию, пусть и с серьезной помощью чешского арбитра Вацлава Крондла, ей это не помешало.

Однако это уже совсем другая, почти четвертьвековой давности история. А сейчас наступает время писать новую.