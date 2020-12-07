Отбор России на ЧМ-2022: время возвращать долги

В понедельник сборная России узнала соперников в отборе к ЧМ-2022, наша группа — не самая сложная: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

Ноябрьские гастроли сборной России получились грустными, и вспоминать то, что случилось в Кишиневе, Стамбуле и Белграде не очень хочется. Как результат того перфоманса — место в третьей корзине при жеребьевке отбора ЧМ-2022. По горячим следам это было неприятно, но, когда эмоции остыли, появилась мысль: цель попасть во вторую корзину мы во многом нарисовали себе сами, в собственных головах. Просто чтобы найти хоть какой-то смысл и интригу для трех перерывов в клубном расписании и восьми матчей национальной команды — в самой по себе Лиге наций УЕФА этих смысла и интриги пока не очень много. А так появился некий азарт.

Потому что, по большому счету, особой разницы между второй и третьей корзиной нет, и жеребьевка это показала. В рейтинге ФИФА, на основе которого и формировались корзины, нас опередили Словакия и Румыния. Первых мы получили в соперники — и какое теперь имеет значение, кто в какой корзине изначально оказался? Румынии достались Германия, Исландия, Северная Македония, Армения и Лихтенштейн. Хотели бы мы оказаться на их месте? Не уверен — эта группа представляется не менее сложной, чем та, в которую в итоге попала Россия.

Да, возможно, имелись и другие неприятные варианты. Чем ближе становились Англия и Польша, тем возрастала тревога — вот тут падение в третью корзину аукнулось бы. Тем более, поляки традиционно сильны в отборах. Но у чемпиона мира-2006 Даниэле Де Росси оказалась легкая рука и нам досталась вполне рабочая компания.

Хорватия виделась наиболее желанным вариантом из первой корзины. «Шашечные» переживают смену поколений и та команда, что добралась до финала ЧМ-2018, пройдя нас по пенальти в 1/4 финала, постепенно сходит на нет. Ну а выбирать соперников попроще из четвертой, пятой и шестой корзин и мечтать, чтобы вместо Словении достался Люксембург — это уже совсем как-то неуважительно по отношению к самим себе и сборной России.

Однако рабочая — не значит проходная. В Хорватии и без Модрича с Чорлукой и Манджукичем хватает талантов — на авансцену выходит поколение Влашича.

Словакия обставляла нас в отборе на ЧМ-2006 и решающий матч в Братиславе, когда нам требовалась победа, а закончилось все унылыми 0:0 без шансов — не лучшее воспоминание. Равно как и поражение на ЧЕ-2016.

Про Словению и говорить нечего. Слово «Марибор» стало в российском футболе нарицательным. Это, кстати, касается и одноименного клуба — в Лиге чемпионов-2017/18 он дважды отобрал очки у «Спартака». А если копнуть глубже, то есть еще и матч осенью 2001-го (1:2), когда английский судья Грэм Полл поставил в ворота сборной России левый пенальти на последней минуте. К счастью, тот результат не помешал отобраться на ЧМ-2002.

С Кипром тоже случались когда-то обидная ничья (1:1) в 1997-м, хотя в отборе на ЧЕ-2020 островитяне особых проблем не доставили. Но это не значит, что они на это не способны.

Но в любом случае — жребий нормальный. Теперь дело за Станиславом Черчесовым и его командой.