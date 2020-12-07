«Русские нам должны! Мы вывели их на Евро-2008». Что пишут соперники сборной России по отборочной группе ЧМ-2022

Реакция зарубежных СМИ после жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

24sata.

24 sata (Хорватия): «Словаки и словенцы должны финишировать позади нас и России»

Хорватия встретится со многими старыми знакомыми по ходу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Мы уже играли с Мальтой, Словакией, Россией и Словенией. С русскими встречались на последнем чемпионате мира и выбили их в четвертьфинале в серии пенальти. Словакию мы обыграли дважды на пути на Евро-2020: благодаря победам над ней мы заняли первое место в отборочной группе. Пусть история повторится!

Русские нам должны. Напоминаем, что мы вывели их на чемпионат Европы, победив сборную Англии на «Уэмбли» в 2007 году. Если бы счет остался 2:2, то Англия вышла бы на Евро. Но мы выиграли 3:2, и Россия отправилась в финальный турнир. В 2008 году она достигла полуфинала, но без гола Младена Петрича в ворота англичан Россия осталась бы дома.

В общем, группа неудобная. Она могла быть проще, могла быть сложнее. Конечно, у Кипра и Мальты нет шансов. Словаки и словенцы должны финишировать позади нас и сборной России. С русскими будут два очень сложных матча. На том самом отборочном турнире Евро-2008 обе игры с ними завершились со счетом 0:0.

Jutarnji list.

Jutarnji list (Хорватия): «Мы вышли в финал чемпионата мира на славянской земле. Теперь — славянская группа»

Хорватия — матка группы, но словаки и русские тоже крепки. Хотя у нас есть позитивный опыт игры с ними: мы обыграли Словакию в отборочном цикле Евро-2020 с суммарным счетом 7:1, а Россия не справилась с Хорватией в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Соседняя Словения всегда была особенно заинтересована в игре с Хорватией, и матчи с ней будут очень любопытными.

Мы не можем рассчитывать на легкие победы в матчах со Словакией, Россией и Словенией, но и они тоже. Может быть, и хорошо, что все будут друг о друга «спотыкаться». Сценарий отборочного турнира Евро-2020 может повториться — тогда мы заняли первое место с одним поражением и двумя ничьими.

В России проходил единственный чемпионат мира на славянской земле, и мы вышли в финал. Теперь у нас славянская группа и старые знакомые, для изучения которых тренерскому штабу едва ли понадобятся скауты. Это будет очень весело. Может, напряженно, но Хорватия будет действовать с позиции силы. Мы входим в этот цикл с оптимизмом — без страха, но с пониманием того, что очень легко поскользнуться в матчах против каждого из оппонентов.

SME.

SME (Словакия): «Русские, словенцы и мы будем бороться за второе место»

В следующем году в Словакию снова приедут грозные хорваты во главе с Луком Модричем, который два года назад был признан лучшим футболистом планеты. В сборной Словакии, наверное, не очень довольны жеребьевкой. На то есть четыре причины.

Первая: мы сыграем в группе H, которая состоит из шести команд, а не из пяти.

Вторая: в соперники нам попалась Хорватия, стиль игры которой не подходит Словакии.

Третья: из третьей корзины в соперники нам достались русские, а они вышли в четвертьфинал последнего чемпионата мира. Словаки точно не будут фаворитами матчей со сборной России.

Четвертая: Словения изначально считалась одним из самых сложных соперников из четвертой корзины. А у нее в воротах Ян Облак — один из лучших голкиперов мира.

Русские, словаки и словенцы, вероятно, будут бороться за второе место, а оно гарантирует выход в следующий раунд отборочного этапа. Россия — небольшой фаворит среди этих трех команд.

Delo.

Delo (Словения): «У России сильный подбор игроков»

Нет никаких сомнений в том, что главный тренер сборной Словении Матьяж Кек будет настраивать команду на чемпионат мира. Задача очень сложная, так как нам будут противостоять серебряные призеры чемпионата мира хорваты вместе с лучшим футболистом последнего чемпионата мира — Лукой Модричем. Другим соперником стала Словакия, недавно попавшая на чемпионат Европы. Придется нам сыграть и с русскими, у которых сильный подбор игроков. Как с Россией, так и со сборной Словакии Словения встречалась на пути к своему последнему чемпионату мира в Южной Африке в 2010 году.

Sportdog.

Sportdog (Кипр): «Не ожидаем выхода из группы»

Кипру предстоит очень трудная задача в попытке впервые в своей истории попасть на чемпионат мира, ведь наша сборная после жеребьевки отборочного турнира попала в тяжелую компанию: Хорватия, Словакия, Россия, Словения и Мальта. Не ожидаем выхода из такой группы.