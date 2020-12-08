«России по силам занять первое место в группе»

Приводим комментарии наших соперников и известных людей из мира российского футбола о жеребьевке ЧМ-2022.Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

— Жеребьевка могла сложиться лучше, а могла — хуже. Но мы попали в первую корзину. И должны подтвердить статус фаворита. Наша цель — пробиться на чемпионат мира. И в этой группе мы можем добиться этого.

Словакия — приличный соперник, они пробились на Евро. Очень хорошая команда у России, Словения всегда может навязать борьбу. (Index.hr)

Штефан Таркович, главный тренер сборной Словакии:

— Результат жеребьевки можно только принять. Не ты же выбираешь соперников. Нужно просто хорошо готовиться к каждому матчу.

Хорватия будет фаворитом нашей группе. Эта команда набирает обороты. А на второе место могут претендовать сразу несколько команд. (Sport.sk)

Юрий Семин, бывший тренер сборной России:

— В нынешнее время очень важно действовать грамотно, для того чтобы выиграть группу. Эту группу можно выигрывать. Нужно правильно поработать с календарем внутреннего чемпионата — три матча состоятся в марте, в связи с этим нужно подчинить календарь чемпионата интересам сборной. Обязательно нужно послушать Черчесова и сделать так, как он считает нужным. Предстоит большой цикл подготовки, для этого нужно сделать так, чтобы игроки сборной не были уставшими. Нужно не повторять ошибок, которые мы совершали последние несколько лет в Лиге чемпионов, все видели, какие были уставшие игроки. Помимо этого, важно не допускать травм ведущих игроков национальной сборной. Ко всему нужно подходить ответственно, при соблюдении всех этих условий первое место занять вполне реально.

— Не выделяется ли Хорватия на фоне остальных команд в нашей группе?

— Хорватия такая же команда, как и все остальные. Ничего сверхъестественного в этой группе я не вижу. При соблюдении всех тех пунктов, которые я перечислил, мы можем обыграть любую команду.

Александр Самедов, бывший игрок сборной России:

— У хорватов сейчас смена поколений. Честно стоит признать, из всех топов Хорватия — это уже не та сборная, которая была два-три года назад. Лидеры уже возрастные. Луке Модричу уже 35 лет. Словакия — тоже отлично. Все страны нам под силу. Хорошая группа.

Денис Колодин, бывший игрок сборной России:

— Серьезные соперники. Хорватия точно будет грозным оппонентом для нас, а с остальными можно бороться. Почему бы и не выйти в основную часть чемпионата мира даже и с первого места. Календарь плотный, непонятно, как все будет проходить в нынешних условиях. Сейчас на футбол смотришь, и он непредсказуем совершенно. Выбивается Мальта. Словакия и Словения — команды, с которыми будет тяжело играть у них дома, хотя еще неизвестно, будут ли на трибунах зрители.

Дмитрий Губерниев, телекомментатор:

— Поскольку мы в третьей корзине, было важно, кто нам достанется из первой, второй. Мы прекрасно понимаем, что такие команды, как Бельгия, Франция, Португалия, Германия, для нас фактически приговор. Выходят сборные с первого места, как мы понимаем, и сейчас у нас остается шанс. Футболисты у нас какие были, такие и будут. Футболисты средние. Конечно, будем стараться. И нужно обращаться внимание на нюансы. Если не будет Головина, Фернандеса и Дзюбы, то в решающих матчах будет тяжело. Роль Дзюбы в команде по-прежнему важная, и не только на поле. Фаворит — хорваты, но они стали слабее после чемпионата мира, они неявные фавориты. Будем сражаться и стараться.

Томислав Дуймович, бывший игрок сборной Хорватии, «Локомотива» и «Динамо»:

— Будет очень интересный отборочный турнир. В нашей сборной идет смена поколений — после ЧМ-2018 ушли Субашич, Чорлука, Манджукич. Сейчас немного другая команда. Последние результаты не очень хорошие, но и соперники были сильные — Франция, Португалия... Главной звездой стал Влашич, который забивает важные мячи. Да и вообще, за РПЛ в Хорватии следят довольно внимательно — здесь и Ловрен, который постоянно играет в центре обороны Хорватии, и Уремович, который может составить ему пару. А если после Евро закончит и Бадель, то ему на смену наверняка придет Моро из «Динамо» — капитан молодежной сборной. Думаю, между Хорватией и Россией будет интересная борьба за первое место. Хотя и Словению со Словакией не стоит сбрасывать со счетов — они поднимаются в последнее время в рейтинге.

Александр Радосавлевич, бывший игрок сборной Словении:

— У Словении очень трудная группа. Сыграем с серебряными призерами чемпионата мира. Словакия недавно квалифицировалась на чемпионат Европы. А Россия — это самый неудачный вариант из третьей корзины для нас. Знаю, что у вашей команды были неудачи в недавних матчах, но до этого она показывала хороший результат. В России много сильных молодых футболистов. Так что для нас это очень сложная жеребьевка. Россия и Хорватия — фавориты.