Страшна только Хорватия? Все самое главное о соперниках России по отбору к ЧМ-2022

Нашей команде повезло — группа получилась не самой сложной

Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта — это соперники сборной России по отборочному турниру к чемпионату мира-2022. С одной стороны, расклад удачный, ведь топ-команда только одна — Хорватия. С другой — заранее расслабляться не стоит. Марибор-2009 тому подтверждение.

Рассказываем о командах, с которыми предстоит сыграть российской сборной.

Хорватия: главный конкурент

Место в рейтинге ФИФА: 11-е

Тренер: Златко Далич

Главные звезды: Лука Модрич, Матео Ковачич, Деян Ловрен

Статистика матчей с Россией: +1=3-0, мячи 5-3

Чудо Далича

Специалисту 54 года. До сборной Хорватии он работал в не самых известных клубах наподобие «Аль-Айна». Естественно, его назначение в национальную команду выглядело рискованным. Однако случились два чуда. Первое — предсказуемое: хорваты вышли на ЧМ-2018. Второе — неожиданное: команда дошла до финала этого турнира, в котором уступила Франции (2:4). Несмотря на поражение, игроки и тренер — навсегда герои для своей страны.

Звезда из России

Конечно, главной звездой сборной Хорватии считается Лука Модрич. За него говорят и титулы в «Реале», и космическое достижение по итогам ЧМ-2018. Модрич был признан лучшим футболистом турнира.

Еще один интересный игрок — Матео Ковачич, выступающий за «Челси». Ранее он был одноклубником Модрича по «Реалу», однако конкуренция помешала раскрыться. В Лондоне возможностей больше. Тем более в молодой команде Фрэнка Лэмпарда.

Нельзя пройти мимо Деяна Ловрена. Не только потому, что он выступает за «Зенит». Кстати, неожиданно хорошо! Деян достойно заменяет ушедшего Бранислава Ивановича. У Ловрена — богатый трофейный опыт с «Ливерпулем», включая победу в Лиге чемпионов и титул в АПЛ.

Смолову не забыть

Пожалуй, самый яркий и болезненный матч между Россией и Хорватией — это четвертьфинал ЧМ-2018. Вы все помните сами: героическое сопротивление наших, спасительный гол Мариу Фернандеса, а еще... паненку Федора Смолова. Команда Станислава Черчесова играла здорово — жаль, что вмешался столь досадный случай.

Словакия: сильна индивидуальностями

Место в рейтинге ФИФА: 33-е

Тренер: Штефан Таркович

Главные звезды: Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Марек Хамшик

Статистика матчей с Россией: +3=3-3, мячи 8-8

Тренер — счастливчик?

Штефану Тарковичу 47 лет. До сборной он работал в «Жилине». В национальной команде прошел путь от ассистента до технического директора, а потом — главного тренера. И уже с достижением! Именно при Тарковиче словаки вышли на Евро-2020, обыграв Северную Ирландию в финале отборочного турнира.

Звезды связаны с Италией

Станислав Лоботка — опорник «Наполи», пусть пока и не получает большого количества игрового времени. Сильная сторона хавбека — первый пас.

А вот Милан Шкриньяр — основной центральный защитник «Интера». И его отличает качественная первая передача, а еще — габариты, позволяющие активно вести верховую борьбу.

Атакующий полузащитник Марек Хамшик был легендой «Наполи». За этот клуб он выступал с 2007 по 2019 год. Есть и трофеи, включая Кубок (дважды) и Суперкубок Италии. Сейчас Хамшик играет за китайский «Далянь Про».

Не повторить Евро-2016

Тогда тот самый Хамшик отметился голом, а наша команда проиграла со счетом 1:2 на групповом этапе этого турнира. Сегодня в сборной России есть игроки, принимавшие участие в той встрече. Думаю, Дзюба, Смолов и Головин захотят отомстить за конфуз.

Словения: помнить Марибор

Место в рейтинге ФИФА: 62-е

Тренер: Матьяж Кек

Главные звезды: Йосип Иличич, Ян Облак, Миха Мевля

Статистика матчей с Россией: +2=1-2, мячи 6-7

Обыгрывал Россию

Карьера Матьяжа Кека в основном связана с двумя командами — «Марибором» и Словенией. Более того, 59-летний специалист уже знает, как обыгрывать Россию. Причем — в решающем матче. Да, именно он руководил национальной командой в игре 2009 года в Мариборе. И, кстати, считал россиян фаворитами.

Звезда спаслась от депрессии

Казалось, для Йосипа Иличича футбольная карьера закончилась. Форвард «Аталанты» столкнулся с депрессией, а клуб даже приобрел Алексея Миранчука в качестве замены. К счастью для словенского футболиста, Иличич справился с психологическими проблемами. Пока результативность не так хороша, но время на поле он получает.

Ян Облак — голкипер «Атлетико». На этом можно заканчивать рассказ о вратаре, учитывая, сколько пропускает команда Диего Симеоне. Мало! Всего 27 голов в минувшем чемпионате Испании (второе место) и два — в текущем. Заслуга в этом Облака — более чем значительная.

За Словению играет и Миха Мевля, известный в России по выступлениям в «Ростове», «Зените», а теперь — в симпатичном «Сочи». Защитник надежный.

Марибор

Этого слова достаточно для описания взаимоотношений сборных России и Словении, но все-таки вспомним. И гол Златко Дедича, и судейство, и удаления Кержакова и Жиркова. Марибор — это грустный мем. Не надо повторения!

Кипр: не оступиться на простом

Место в рейтинге ФИФА: 100-е

Тренер: Йохан Валем (Бельгия)

Главные звезды: Николас Иоанну, Маринос Тзионис

Статистика матчей с Россией: +0=1-4, мячи 1-12

Тренер забивал России

Валему 48 лет. Его успехи связаны с «Андерлехтом», за который он выступал с 1991 по 1997 год. Четыре титула в Бельгии — хорошая почва для формирования чемпионского характера.

Но еще лучшая (конкретно в игре с Россией) — приятные воспоминания. Именно Валем забил нашей команде на чемпионате мира-2002. Тот самый первый гол.

С Кипром Валем работает с 2020 года. До этого в основном тренировал юношеские команды.

Звезды местного масштаба

Все же это Кипр, поэтому говорить о выдающихся игроках не приходится. Николас Иоанну представляет АПОЭЛ, местный топ-клуб, Тзионис — «Омонию», еще одну титулованную команду страны.

Не зазнаться!

Статистика благоприятная. Особенно если взглянуть на разность мячей: нам забили один, а мы — сразу 12. Памятны последние отборочные матчи Евро-2020. Если дома получилась победа в один мяч, то в гостях — разгром со счетом 5:0. Главное — помнить, что это уже история.

Мальта: не опозориться

Место в рейтинге ФИФА: 176-е

Тренер: Девис Манджа (Италия)

Главные звезды: Хенри Бонелло, Стив Борг, Люк Гамбин

Статистика матчей с Россией: +0=0-1, мячи 0-2

Специалист по серии B

Сборную Мальты тренирует 46-летний итальянец Девис Манджа. На родине он известен по работе в клубах, представлявших серию B: «Специи», «Бари», «Асколи». Одно время сообщалось об интересе к Мандже «Милана», однако не срослось. С декабря 2019 года специалист работает с Мальтой.

Звезда из Англии

Футболисты сборной Мальты в основном представляют местные клубы. А вот Люк Гамбин выступает в Англии. Неудивительно — второй паспорт у него английский. Гамбин играет за клуб из третьего дивизиона — «Колчестер».

Взять свое

С Мальтой Россия играла лишь один раз. И было это давно — в 1996 году. Тогда команды проводили товарищескую встречу, закончившуюся со счетом 2:0 в нашу пользу. Примечательно, что в воротах тогда играл Станислав Черчесов.

С Мальтой просто нужно брать свое. Любой другой результат, кроме победы, будет считаться позором.