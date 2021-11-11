У сборной России море проблем: травмы, привозы защитников и незабивные форварды. Как Карпин будет с этим справляться?

Готовимся к Кипру и Хорватии.

Сборная России завершает подготовку к ключевым матчам отбора в Катар: в четверг сыграем с Кипром, в воскресенье — против Хорватии. Но у Валерия Карпина уже куча проблем.

«СЭ» рассказывает, что может помешать нашей сборной пробиться на чемпионат мира и какие решения помогут тренерскому штабу.

Травмы: минус Кузяев, Жемалетдинов, Захарян и Самошников

Если вылет Самошникова нельзя назвать огромной потерей, то отсутствие Кузяева, Жемалетдинова и Захаряна — значительное ослабление состава.

Кузяев — один из немногих российских игроков, кто умеет здорово проходить соперников один в один и при этом извлекать из дриблинга реальную пользу для команды. Функции Далера может взять на себя Фомин, но тогда Карпину придётся опускать ниже либо Миранчука, либо Бакаева, либо в крайнем случае отправить на фланг Головина — тогда будет кому отвечать за продвижение мяча.

Захарян и Жемалетдинов — варианты на фланге атаки и классно подходили под скоростной футбол сборной. Вероятно, в игре с Хорватией Россия не станет сильно раскрываться, соответственно, задачей вингеров будет не оголять пространство за спинами, а больше смещаться в центр. Поэтому если расставиться так, что фланговые нападающие изначально расположатся высоко и им не придётся оставлять свободные зоны, то скоростные качества компенсируют техника и умение играть на ограниченном пространстве. Жемалетдинов, к слову, забивал при Карпине... Кипру.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Вопросы к обороне: Дивеев привозит за ЦСКА, кого выпустить слева?

Возглавив сборную, Карпин объявил: вызываться будут все сильнейшие на текущий момент. Но сейчас коуч сформировал состав, ориентируясь на опыт игроков. Несмотря на то что в список вошло приличное количество человек, у которых есть практика участия в матчах с таким давлением, линия обороны вызывает большие опасения.

Особенно беспокойно за Игоря Дивеева. В последнее время он много ошибался, и во многом из-за этого ЦСКА пропустил пять в двух последних матчах. Да, опыт игры на том же Евро никуда не делся, но прямо сейчас перформанс Игоря напрягает — хотя еще месяц назад к нему не было вопросов.

Ошибки в выборе позиции и проблемы с координацией можно как-то нивелировать игрой не в два, а в три центральных. В такой схеме третьим защитником может стать Дмитрий Чистяков. Главное — сильно не вжиматься в штрафную, поскольку в прошлых матчах это только рушило оборонительные построения сборной. Здесь возникает другая трудность — неуверенность в латералях, особенно на левом краю.

Алексей Сутормин крайне достойно смотрелся, когда Карпин вызвал его в прошлый раз, но сейчас он снова опустился до своего обычного уровня (к тому же он чаще играет справа). Вячеслав Караваев пока не набрал оптимальную форму после травмы, поэтому лучший вариант на левый фланг обороны — универсал Фёдор Кудряшов. У него есть опыт для этой позиции, который позволит держать нужную ширину в обороне и не давать пространства соперникам перед штрафной.

Отсутствие позиционных атак и ужасная форма нападающих

При Карпине у сборной нет позиционной игры. В матче со Словакией наша команда провела ноль атак, в которых отдала 10+ пасов на чужой половине (для сравнения, у словаков — сразу восемь таких примеров).

Это можно списать на небольшое количество совместных тренировок, но против той же Хорватии без позиционных атак будет невыносимо тяжело. Единственное, на что на сто процентов сможет положиться наша команда, так это на стандарты. Россия умеет на них правильно расставляться, в чем мы убедились в предыдущих встречах. Тем более Карпин пригласил достаточно футболистов, хорошо играющих головой.

Вряд ли можно всерьез рассчитывать на контратаки, потому что Фёдор Смолов в ужасном состоянии (1 гол в последних 12 матчах), а других форвардов не стоит ждать в старте. На Заболотного в основном делают ставку при игре на удержание счёта (Антон — лучший игрок атаки по части прессинга), а Сергеев ни разу не участвовал в матчах такого уровня — его нахождение в сборной, вероятно, носит больше ознакомительный характер.

Матвей Морозов