России нельзя пропустить вперед Хорватию! Через стыковые матчи крайне сложно выйти на ЧМ-2022

Расклады для команды Валерия Карпина перед матчами с Кипром и Хорватией.

Решающие матчи

В группах европейского отборочного цикла чемпионата мира осталось провести два тура. Сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге встретится с Кипром, а сборная Хорватии в этот же день проведет матч на Мальте.

14 ноября Россия и Хорватия сыграют между собой в Сплите, и уже сейчас известно, что заключительный матч решит все: эти две сборные выяснят, кто из них напрямую отправится на чемпионат мира, а кто — в плей-офф за оставшиеся путевки в Катар.

Напомним таблицу группы Н:

Как видно, в нашей группе уже потеряли шансы на выход все, кроме России и Хорватии. Сборная Карпина гарантировала себе участие в плей-офф (или в стыках, если говорить по старинке), но лучше туда не попадать.

Лига наций

Раньше стыковые матчи в зоне УЕФА выглядели просто: после окончания группового турнира определялись сборные, между которыми разыгрывали дополнительные путевки в финальный турнир. Жеребьевка распределяла эти сборные по парам, они проводили по матчу дома и на выезде, где и определялся победитель, получавший место в финальном турнире.

С ЧМ-2022 все изменилось. Теперь в стыки попадают две команды из Лиги наций — это тот самый новейший турнир УЕФА, цель создания которого до сих пор ясна не всем. Напомним, что год назад Россия боролась за первое место в группе Лиги наций с Венгрией, Турцией и Сербией, но в последнем туре проиграла 0:5 в Белграде, из-за чего осталась второй. В результате группу выиграла Венгрия, получив шанс пробиться в стыковые матчи ЧМ-2022 через черный ход.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Усложненная система

Как сейчас выглядит схема стыковых матчей? Три оставшихся места на ЧМ-2022 разыграют 12 сборных. Десять из них — это те, кто финишировал вторыми в своих группах. А еще две — счастливчики из Лиги наций. Все победители групп Лиги наций разбиты по рейтингу: если лучшие из них в отборочной группе ЧМ-2022 займут одно из первых двух мест, то путевки в стыковые матчи отойдут сборным рангом ниже. Например, на данный момент первые четыре сборные этого рейтинга (Франция, Бельгия, Италия и Испания) попадают в двойку, поэтому страховочные путевки из Лиги наций отходят пятой и шестой сборным рейтинга — Уэльсу и Австрии.

Чемпионат мира-2022: отбор в Европе. Фото «СЭ»

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Расклад для России

Хорошие новости для сборной России: если она попадет в стыковые матчи, то, скорее всего, будет «сеяной». Это значит, что в полуфинале мы примем на своем поле не самого сильного соперника. Но в финале может попасться кто угодно, и матч может быть сыгран как на выезде, так и на своем поле. Поэтому нынешняя схема стыков опасна.

Если бы групповой турнир завершился сейчас, то состав участников стыковых матчей был бы таким:

«Сеяные»: Португалия, Испания, Швейцария, Шотландия, Хорватия, Польша.

«Несеяные»: Украина, Чехия, Норвегия, Румыния; Уэльс и Австрия (две последние — как победители групп Лиги наций).

Смоделировать плей-офф для России можно уже сейчас. Представим, что жеребьевка отправила нас в квартет с Испанией, Румынией и Уэльсом. В полуфиналах Испания примет дома Уэльс, а Россия — Румынию. Команда Карпина может обыграть румынскую команду на своем поле, но в финале, вполне вероятно, России придется играть с Испанией в гостях. Одно поражение — и никакого чемпионата мира.

Поэтому невероятно важно уже на этой неделе выйти в Катар. Для этого России достаточно победить Кипр и сыграть вничью с Хорватией. Эта задача уж точно проще, чем схема плей-офф.