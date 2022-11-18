Катар обвиняют в подкупе соперника на матч чемпионата мира. Что вообще происходит?

Странный фон вокруг матча открытия.

В четверг вечером журналист Амджад Таха сделал в соцсетях серьезное заявление: «Катар заплатил восьмерым эквадорским игрокам 7,4 миллиона долларов, чтобы они проиграли в матче открытия (0:1, гол во втором тайме). Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это. Мы надеемся, что это неправда. Надеемся, что распространение информации повлияет на результат. Мир обязан противостоять коррупции ФИФА».

Сообщение разлетелось очень быстро: набрало 18 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков. Хотя послание не выглядит правдоподобно, в нем даже слово «Эквадор» написано с ошибкой. При этом мало кто из крупнейших мировых СМИ процитировал у себя обвинения. В сообщении Таха тегнул Daily Mail, но на сайте британского издания нет ничего о подкупе. Некоторые мировые СМИ при публикации новости ошибочно ссылаются именно на Daily Mail, хотя Таха там не работает.

На самом деле Таха не имеет никакого отношения к спорту. Он политический журналист ирано-бахрейнского происхождения, а также региональный директор Британского учебно-исследовательского центра Ближнего Востока. Он работал репортером и радиоведущим, а сейчас имеет влияние на различных азиатских чиновников. Кроме того, он активно поддерживает Израиль в конфликте с арабскими государствами.

Ни Катар, ни Эквадор на вброс не отреагировали. Но профессор Университета Катара Марк Оуэн Джонс постарался разоблачить инсайд. Он подчеркнул, что Таха уже не раз попадался на публикации дезинформации: «Убийство активиста из ОАЭ в Лондоне, выдуманный переворот в Катаре и сфабрикованные ботами новости об аэропорте Афганистана».

Игроки сборной Катара. Фото Global Look Press

Джонс также сделал мини-исследование и обнаружил, что твит Тахи активно распространяют боты. Он добавил: «Отмечу, что весь смысл появления подобных слухов состоит не в том, чтобы воспринимать их всерьез, а в самом распространении. Даже слухов о проведении договорного матча достаточно, чтобы замутить воду и поставить под удар цель (в данном случае — Катар). Люди сообщают об этом — значит, все работает. Поэтому у меня просьба журналистам: не преподносите это как слух, потому что вы таким образом играете на руку тому, кто за этим стоит. Сообщайте об этом как о разворачивании кампании по дезинформации, к которой нет доверия».

Действительно, в инсайд Тахи верится с трудом хотя бы потому, что власти Катара в первую очередь заинтересованы в привлечении туристов, а не в сиюминутных победах. И без подозрений провести договорной матч на таком высоком уровне при многомиллионой аудитории крайне маловероятно. Тем более что ФИФА с 2017 года стала сотрудничать с компанией Sportradar, которая помогает Международной федерации футбола отслеживать подозрительные ставки в различных турнирах по всей планете.