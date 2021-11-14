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Как Россия и Хорватия бились под ливнем: поле затопило, мяч плавал. Самые тяжелые условия сборной при Карпине

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 19:00
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. В игре Матвей Сафонов. Фото Reuters 14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Валерий Карпин.
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Болотный футбол.
Хорватия — Россия

В матче года для сборных России и Хорватии командам пришлось играть под ливнем. И если в первом тайме дождь не сильно испортил поле, то после перерыва игроки вышли буквально плавать.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Любой подкат превращался в нырок в лужу. Самый эффектный удался Баринову, который прыгнул под игрока сборной Хорватии и поднял внушительные брызги. Сегодня в Сплите — типичный болотный футбол откуда-то из девяностых!

Промок и Валерий Карпин, который долго не покидал техническую зону и уходил в раздевалку на перерыв таким же мокрым, как и его игроки.

14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. Валерий Карпин.
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Валерий Карпин.

А у Матвея Сафонова — пожалуй, лучшего игрока сборной России в матче с Хорватией — игровой свитер из салатового уже после получаса игры начал превращаться в коричневый.

14 ноября. Сплит. Хорватия - Россия - 1:0. В игре Матвей Сафонов. Фото Reuters
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. В игре Матвей Сафонов. Фото Reuters

Матвей часто вступал в игру и приземлялся в грязь после бросков за мячом.

Пожалуй, с такими непростыми погодными условиями и настолько плохим полем Россия при Карпине еще не сталкивалась.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры