Как Россия и Хорватия бились под ливнем: поле затопило, мяч плавал. Самые тяжелые условия сборной при Карпине

Болотный футбол.

В матче года для сборных России и Хорватии командам пришлось играть под ливнем. И если в первом тайме дождь не сильно испортил поле, то после перерыва игроки вышли буквально плавать.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Любой подкат превращался в нырок в лужу. Самый эффектный удался Баринову, который прыгнул под игрока сборной Хорватии и поднял внушительные брызги. Сегодня в Сплите — типичный болотный футбол откуда-то из девяностых!

Сборная России близка не только к выходу на ЧМ по футболу, но и по плаванию, водному поло и прыжкам в воду ?



Идеальный подплыв от Баринова ? pic.twitter.com/o2F46eO6aa — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Промок и Валерий Карпин, который долго не покидал техническую зону и уходил в раздевалку на перерыв таким же мокрым, как и его игроки.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Валерий Карпин.

А у Матвея Сафонова — пожалуй, лучшего игрока сборной России в матче с Хорватией — игровой свитер из салатового уже после получаса игры начал превращаться в коричневый.

14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. В игре Матвей Сафонов. Фото Reuters

Матвей часто вступал в игру и приземлялся в грязь после бросков за мячом.

Пожалуй, с такими непростыми погодными условиями и настолько плохим полем Россия при Карпине еще не сталкивалась.