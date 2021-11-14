Как Россия и Хорватия бились под ливнем: поле затопило, мяч плавал. Самые тяжелые условия сборной при Карпине
В матче года для сборных России и Хорватии командам пришлось играть под ливнем. И если в первом тайме дождь не сильно испортил поле, то после перерыва игроки вышли буквально плавать.
Любой подкат превращался в нырок в лужу. Самый эффектный удался Баринову, который прыгнул под игрока сборной Хорватии и поднял внушительные брызги. Сегодня в Сплите — типичный болотный футбол откуда-то из девяностых!
Промок и Валерий Карпин, который долго не покидал техническую зону и уходил в раздевалку на перерыв таким же мокрым, как и его игроки.
А у Матвея Сафонова — пожалуй, лучшего игрока сборной России в матче с Хорватией — игровой свитер из салатового уже после получаса игры начал превращаться в коричневый.
Матвей часто вступал в игру и приземлялся в грязь после бросков за мячом.
Пожалуй, с такими непростыми погодными условиями и настолько плохим полем Россия при Карпине еще не сталкивалась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю