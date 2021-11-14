Россия против Хорватии: болотный футбол, невероятный Сафонов и нелепый автогол

Моменты решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022: Россия уступила Хорватии в Сплите — 0:1, теперь сборную ждут стыковые игры.

Карпин и самый важный матч

Валерий Карпин начал работу в сборной с нулевой ничьей против Хорватии в «Лужниках» в сентябре, после чего его команда удивила вице-чемпионов мира победной серией. Россияне стали единоличными лидерами своей группы в октябре и получили возможность выйти в финальный турнир напрямую в случае еще одной ничьей — в Сплите. Часто расчет на такой исход идет в минус, но сборники были не против иметь этот резервный вариант и обещали сыграть в атаку.

Карпин по ходу осени постоянно слушал вопросы о Дзюбе, в итоге все же поставил точку в этой истории. В ноябре популярной стала другая тема: матч с Хорватией — самый важный в его тренерской карьере или нет. И если ответ про «Ростов» — «Урал», а также ключевые игры сборной каждый год могли снять лишнее напряжение с команды, то соцсети и не только — удивить.

Хорваты перед матчем высказывались достаточно уверенно: говорили, что с нетерпением ждут возможности убрать россиян с первого места группы и выйти в финальный турнир прямо сейчас. Мартовский дополнительный отбор из двух стыков — слишком нервная история для любой команды. В качестве дополнительного укола соперника — кадры четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи на табло забитого стадиона в Сплите.

В Сплите перед матчем решили поджечь еще больше и напомнили россиянам о поражении на ЧМ-2018 ?



Нужно вернуть должок ?



? Матч ТВ/Егор Кузнец pic.twitter.com/8t1LhnuqQf — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Состав

В матче с Кипром в Санкт-Петербурге (6:0) россияне поберегли некоторых лидеров и избежали ненужных желтых карточек. Вместе тем Карпин все равно смог удивить составом в Сплите. В защите появились Караваев вместе с Кудряшовым, в средней линии — Баринов вместе с Фоминым, в атаке — Ионов вместе с Бакаевым.

По ходу первого тайма россияне больше терпели, чем пытались разыгрывать или хотя бы контратаковать. Во второй половине под такую игру, соперника и состояние поля в непогоду была произведена тройная замена — с уходом Головина, появлением Заболотного вместо Смолова, а также еще одного центрального защитника, Чистякова.

Атмосфера

Хорватские болельщики выглядели мощно как в городе, так и на стадионе. При этом россиян на арене было видно и слышно. По оценкам, на трибунах «Полюда» ждали четыре сотни гостей.

Наши фанаты — ЛУЧШИЕ! Перекричали 30 тысяч хорватов на стадионе в Сплите ???



С такой поддержкой парни обязаны выкладываться на поле на все 200 процентов ? pic.twitter.com/kIDro12u2e — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

У россиян хватало нервных переживаний из-за историй с непризнанием/признанием ковид-сертификатов, а также повышенного внимания полиции. Гостей в день матча изолировали в отелях или барах, сопровождали на стадион. В то же время местные фанаты устраивали в Сплите масштабные шествия и разогрев.

Болотный футбол

Ливень в Сплите размыл поле «Полюда». И чем больше шла игра, тем сильнее напоминала любимое хорватами водное поло или болотный футбол.

Сборная России близка не только к выходу на ЧМ по футболу, но и по плаванию, водному поло и прыжкам в воду ?



Идеальный подплыв от Баринова ? pic.twitter.com/o2F46eO6aa — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Сафонов

Россияне справлялись с хорватским давлением, а вратарь давал команде нужную уверенность. И не только страховал защитников, но и несколько раз выступил в стиле Нойера — высоко разыгрывал мяч и даже обводил в своей штрафной.

ЧТО творит Сафонов сегодня! Матвей даже грязную работу делает красиво ?



Лайк, если считаешь, что этого зверя пора запускать в чужую штрафную во втором тайме ?? pic.twitter.com/h7KprpTQVP — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Во втором тайме хорваты пошли вперед с первой секунды. Но Сафонов справлялся со всеми, даже очень сложными попытками.

Матвеееей! Спас в самом начале второго тайма, когда хорваты расстреливали почти в упор ?



СТЕНА. БЕТОН. БРОНЬ ? pic.twitter.com/FQHahaBCkZ — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Автогол и стыки

Российскую ничью испортил нелепый гол в свои ворота на 81-й минуте. Хорваты нанесли почти два десятка ударов против одного у соперника, но в итоге сами не забили. Команду Карпина подвел автогол — отскок от Кудряшова в ближний угол после очередной за вечер подачи и нескольких срезок.

Хорватия напрямую вышла в Катар. Россию ждет дополнительный отбор в конце марта 2022-го. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно будет обыграть двух соперников — расклады стыков и жеребьевка уже скоро.