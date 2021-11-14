Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Россия против Хорватии: болотный футбол, невероятный Сафонов и нелепый автогол

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 18:55
Один из опасных моментов в штрафной Матвея Сафонова в матче Хорватия — Россия в Сплите 14 ноября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Россия — Хорватия: борьба на поле под ливнем. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Один из опасных моментов в штрафной Матвея Сафонова в матче Хорватия — Россия в Сплите 14 ноября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Моменты решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022: Россия уступила Хорватии в Сплите — 0:1, теперь сборную ждут стыковые игры.
Хорватия — Россия

Карпин и самый важный матч

Валерий Карпин начал работу в сборной с нулевой ничьей против Хорватии в «Лужниках» в сентябре, после чего его команда удивила вице-чемпионов мира победной серией. Россияне стали единоличными лидерами своей группы в октябре и получили возможность выйти в финальный турнир напрямую в случае еще одной ничьей — в Сплите. Часто расчет на такой исход идет в минус, но сборники были не против иметь этот резервный вариант и обещали сыграть в атаку.

Карпин по ходу осени постоянно слушал вопросы о Дзюбе, в итоге все же поставил точку в этой истории. В ноябре популярной стала другая тема: матч с Хорватией — самый важный в его тренерской карьере или нет. И если ответ про «Ростов» — «Урал», а также ключевые игры сборной каждый год могли снять лишнее напряжение с команды, то соцсети и не только — удивить.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Хорваты перед матчем высказывались достаточно уверенно: говорили, что с нетерпением ждут возможности убрать россиян с первого места группы и выйти в финальный турнир прямо сейчас. Мартовский дополнительный отбор из двух стыков — слишком нервная история для любой команды. В качестве дополнительного укола соперника — кадры четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи на табло забитого стадиона в Сплите.

Состав

В матче с Кипром в Санкт-Петербурге (6:0) россияне поберегли некоторых лидеров и избежали ненужных желтых карточек. Вместе тем Карпин все равно смог удивить составом в Сплите. В защите появились Караваев вместе с Кудряшовым, в средней линии — Баринов вместе с Фоминым, в атаке — Ионов вместе с Бакаевым.

По ходу первого тайма россияне больше терпели, чем пытались разыгрывать или хотя бы контратаковать. Во второй половине под такую игру, соперника и состояние поля в непогоду была произведена тройная замена — с уходом Головина, появлением Заболотного вместо Смолова, а также еще одного центрального защитника, Чистякова.

Атмосфера

Хорватские болельщики выглядели мощно как в городе, так и на стадионе. При этом россиян на арене было видно и слышно. По оценкам, на трибунах «Полюда» ждали четыре сотни гостей.

У россиян хватало нервных переживаний из-за историй с непризнанием/признанием ковид-сертификатов, а также повышенного внимания полиции. Гостей в день матча изолировали в отелях или барах, сопровождали на стадион. В то же время местные фанаты устраивали в Сплите масштабные шествия и разогрев.

Болотный футбол

Ливень в Сплите размыл поле «Полюда». И чем больше шла игра, тем сильнее напоминала любимое хорватами водное поло или болотный футбол.

Сафонов

Россияне справлялись с хорватским давлением, а вратарь давал команде нужную уверенность. И не только страховал защитников, но и несколько раз выступил в стиле Нойера — высоко разыгрывал мяч и даже обводил в своей штрафной.

Во втором тайме хорваты пошли вперед с первой секунды. Но Сафонов справлялся со всеми, даже очень сложными попытками.

Автогол и стыки

Российскую ничью испортил нелепый гол в свои ворота на 81-й минуте. Хорваты нанесли почти два десятка ударов против одного у соперника, но в итоге сами не забили. Команду Карпина подвел автогол — отскок от Кудряшова в ближний угол после очередной за вечер подачи и нескольких срезок.

Хорватия напрямую вышла в Катар. Россию ждет дополнительный отбор в конце марта 2022-го. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно будет обыграть двух соперников — расклады стыков и жеребьевка уже скоро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Агапов все материалы автора
Читайте также
Русская ночь в НХЛ: Тарасенко и Бучневич зажигают в «Сент-Луисе», а вратари тащили в Тампе
Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий «нападения» России
30
285
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры