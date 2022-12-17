Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги

Сегодня бронзу разыграют Хорватия и Марокко.

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего две игры. Главная состоится в воскресенье: в финале сойдутся Франция и Аргентина. А проигравшие в полуфиналах Хорватия и Марокко поборются за бронзовые медали в матче за третье место.

Каждые четыре года возникает дискуссия о необходимости «утешительного финала». Даже главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, для которого это шанс достичь невиданной высоты, сомневается в необходимости его проведения. «Это худшая игра, в которой можно участвовать. Обоим соперникам будет очень сложно выходить на этот матч, — уверен Реграги. — Ты сильно расстроен, только что проиграл в полуфинале, но через пару дней обязан вернуться на поле».

Перед матчем за третье место на ЧМ-2014 главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался даже жестче: «Такие игры не должны проводиться. Я говорю об этом уже лет десять. Это несправедливо. Только одна награда имеет значение — золото чемпионата мира. Хуже всего, когда у тебя есть шанс проиграть дважды подряд».

Битвы за бронзу всегда были и будут матчами с пониженной мотивацией. Очень часто на такие игры тренеры выпускают резервистов, дают почувствовать атмосферу вторым или третьим вратарям. Расслабленность, смешанные несыгранные составы, эмоции полувыставочного матча — все это влияет на результативность. В «малых финалах» в среднем за игру забивают 3,84 гола.

Сами матчи за бронзу проводятся давно — со второго чемпионата мира. Отменяли его лишь в 1950 году, когда формально и финала не было — все игры решающего раунда проводились по круговой системе между четырьмя претендентами. Чаще всего бронзу выигрывала Германия (четыре раза), следом идут Бразилия, Польша, Франция и Швеция (по два раза), к которым сегодня может присоединиться Хорватия.

В 1966 году в матче за третье место участвовала сборная СССР, но уступила Португалии со счетом 1:2. Тот результат до сих пор остается лучшим для советских и российских футболистов на чемпионатах мира.

ФИФА не раз призывали убрать малопривлекательную встречу, но для футбольных властей даже она очень важна. Чемпионат мира — основное средство заработка для Международной федерации футбола, поэтому отказ даже от одной игры означает лишить себя части дохода. Чем больше матчей, тем выше стоимость ТВ-пакета для каждой из полутора сотен стран, транслирующих чемпионат.

Деньги имеют значение и для самих участников матча. Победитель чемпионата мира в Катаре получит 42 миллиона долларов, финалист — 30 миллионов. Победитель и проигравший в борьбе за третье место получат 27 и 25 миллионов долларов соответственно.

Сами матчи редко запоминаются закрученными сюжетами, и лишь одна игра за всю историю уходила в овертайм — в 1986 году Франция обыграла Бельгию 4:2. Зато матчи за третье место помогают устанавливать рекорды. К примеру, в 1958 году француз Жюст Фонтен оформил покер в ворота сборной ФРГ и довел число голов на том чемпионате мира до 13 — к этой планке до сих пор никто даже не приблизился. А в 2002 году турок Хакан Шукюр забил уже через десять секунд после начала встречи с Кореей — по сей день тот гол остается самым быстрым в истории мировых первенств.

Четыре года назад в Санкт-Петербурге Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0. В том матче соперники выпустили смешанные составы — играли как многие лидеры, так и запасные футболисты. Та встреча не запомнилась ничем особенным, но громкая вывеска привлекла внимание зрителей.

На этот раз между собой сыграют Хорватия и Марокко — сборные не первого эшелона, которые на групповом этапе раскатали блеклую нулевую ничью и на протяжении всего турнира играли от обороны. Интересно, получится ли у них зрелище?