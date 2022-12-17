Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:00

Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лука Модрич и Ашраф Хакими.
Сегодня бронзу разыграют Хорватия и Марокко.
Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего две игры. Главная состоится в воскресенье: в финале сойдутся Франция и Аргентина. А проигравшие в полуфиналах Хорватия и Марокко поборются за бронзовые медали в матче за третье место.

Каждые четыре года возникает дискуссия о необходимости «утешительного финала». Даже главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, для которого это шанс достичь невиданной высоты, сомневается в необходимости его проведения. «Это худшая игра, в которой можно участвовать. Обоим соперникам будет очень сложно выходить на этот матч, — уверен Реграги. — Ты сильно расстроен, только что проиграл в полуфинале, но через пару дней обязан вернуться на поле».

Перед матчем за третье место на ЧМ-2014 главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался даже жестче: «Такие игры не должны проводиться. Я говорю об этом уже лет десять. Это несправедливо. Только одна награда имеет значение — золото чемпионата мира. Хуже всего, когда у тебя есть шанс проиграть дважды подряд».

Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и&nbsp;премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани. ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Битвы за бронзу всегда были и будут матчами с пониженной мотивацией. Очень часто на такие игры тренеры выпускают резервистов, дают почувствовать атмосферу вторым или третьим вратарям. Расслабленность, смешанные несыгранные составы, эмоции полувыставочного матча — все это влияет на результативность. В «малых финалах» в среднем за игру забивают 3,84 гола.

Все матчи за третье место на чемпионатах мира.

Сами матчи за бронзу проводятся давно — со второго чемпионата мира. Отменяли его лишь в 1950 году, когда формально и финала не было — все игры решающего раунда проводились по круговой системе между четырьмя претендентами. Чаще всего бронзу выигрывала Германия (четыре раза), следом идут Бразилия, Польша, Франция и Швеция (по два раза), к которым сегодня может присоединиться Хорватия.

В 1966 году в матче за третье место участвовала сборная СССР, но уступила Португалии со счетом 1:2. Тот результат до сих пор остается лучшим для советских и российских футболистов на чемпионатах мира.

ФИФА не раз призывали убрать малопривлекательную встречу, но для футбольных властей даже она очень важна. Чемпионат мира — основное средство заработка для Международной федерации футбола, поэтому отказ даже от одной игры означает лишить себя части дохода. Чем больше матчей, тем выше стоимость ТВ-пакета для каждой из полутора сотен стран, транслирующих чемпионат.

Хаким Зиеш и&nbsp;Ашраф Хакими. Сборная Марокко заслужила медаль ЧМ. За нее хочется болеть больше, чем за Хорватию

Деньги имеют значение и для самих участников матча. Победитель чемпионата мира в Катаре получит 42 миллиона долларов, финалист — 30 миллионов. Победитель и проигравший в борьбе за третье место получат 27 и 25 миллионов долларов соответственно.

Сами матчи редко запоминаются закрученными сюжетами, и лишь одна игра за всю историю уходила в овертайм — в 1986 году Франция обыграла Бельгию 4:2. Зато матчи за третье место помогают устанавливать рекорды. К примеру, в 1958 году француз Жюст Фонтен оформил покер в ворота сборной ФРГ и довел число голов на том чемпионате мира до 13 — к этой планке до сих пор никто даже не приблизился. А в 2002 году турок Хакан Шукюр забил уже через десять секунд после начала встречи с Кореей — по сей день тот гол остается самым быстрым в истории мировых первенств.

Хаким Зиеш. Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные

Четыре года назад в Санкт-Петербурге Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0. В том матче соперники выпустили смешанные составы — играли как многие лидеры, так и запасные футболисты. Та встреча не запомнилась ничем особенным, но громкая вывеска привлекла внимание зрителей.

На этот раз между собой сыграют Хорватия и Марокко — сборные не первого эшелона, которые на групповом этапе раскатали блеклую нулевую ничью и на протяжении всего турнира играли от обороны. Интересно, получится ли у них зрелище?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
58
171
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ-2022 в Катаре
Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2022
Бывший нападающий «Локомотива» Азеведу объяснил, почему он получает наслаждение от игры сборной Франции на ЧМ
Гендиректор «Зенита» Медведев — о матче за третье место: «Сегодня я за Ловрена, за нашего капитана!»
Валуев: «Не имеет смысла сравнивать чемпионаты мира в Катаре и России. Пусть победителем будет спорт»
Бывший форвард «Локомотива» Азеведу о финале ЧМ: «Французы станут чемпионами мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты семью и жертвует все премиальные

Бывшая футболистка покоряет ЧМ в новом амплуа. Ее шикарные наряды притягивают даже Бекхэма
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости