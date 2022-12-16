ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Обозреватель «СЭ» оценивает организацию ЧМ-2022 и его характеристику от президента ФИФА.

Обман из-за пива не помешал комплиментам от президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино на сегодняшней пресс-конференции назвал чемпионат мира-2022 в Катаре «лучшим в истории». Это обыкновенная риторика высших спортивных чиновников по отношению к странам-хозяевам крупнейших турниров. Нужно совсем уж провалиться, чтобы президент МОК не употребил эту мантру в отношении завершающейся Олимпиады, а президент ФИФА — чемпионата мира. Катар — не провалился. Четыре года назад, кстати, той же характеристики удостоился чемпионат мира в России.

Конечно, иногда ситуацию можно довести до абсурда, и мне было, например, интересно, охарактеризовал ли Томас Бах таким же образом февральскую зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая проходила в «пузыре» с гигантскими ограничениями для всех — участников, зрителей, журналистов. Где мы, пресса, не имели никакой возможности пересекаться с публикой и жили в своем мире, а Китай — в другом. Даже в те считаные разы, когда репортеров вывозили на Великую Китайскую стену, на тех ее участках в это время не было простых китайцев — их оттуда удаляли. А туристов в это время в стране не было вообще — во время пандемии въезд им туда был запрещен.

В этих условиях Бах, конечно, не охарактеризовал Олимпиаду как «лучшую в истории» — это было бы уже совсем за гранью. Но ее организацию назвал «невероятной». Что, наверное, соответствует действительности. Никогда не думал, что подобное в принципе возможно. Катар-2022 по сравнению с Пекином того же года действительно возвращение в более или менее нормальную жизнь. Кстати, все ограничения, связанные с ковидом, в том числе необходимость теста перед вылетом в Доху, были упразднены незадолго до чемпионата.

Пиво. Фото Reuters

Меня в отношении фразы Инфантино удивляет другое. Вас же, ФИФА, Катар откровенно и цинично «кинул» за пару дней до начала ЧМ, запретив употребление алкогольного пива на стадионах. Вы потеряли огромные деньги. Более того, на будущее вы потеряли доверие потенциальных спонсоров, теперь знающих, что с вами можно так поступить — и вы утретесь. И, более того, назовете турнир, перед которым вас так обманули, — лучшим в истории.

Мне кажется, один этот факт с пивом должен был заставить президента ФИФА найти какую угодно формулировку для характеристики ЧМ-2022, но не такую. Даже не потому, что чемпионат плох — это и правда не так. А элементарно из чувства самоуважения. Или само по себе шоковое предоставление Катару права провести мировое первенство, случившееся в декабре 2010 года в Цюрихе (одновременно с Россией-2018), автоматически включало в себя необходимость ее последующей сверхпозитивной оценки?

Идеальная логистика, но проблема с гостиницами и масса ограничений

Ну а как же все обстоит на самом деле? Лучший все-таки чемпионат или не лучший?

По логистике, безусловно, лучший. Командам и их болельщикам никуда не нужно ездить по стране, тратить время, деньги и силы. За день даже обычному поклоннику футбола можно было сходить на два матча. История комментатора Тимура Журавеля, который смог побывать уже на 62 (и теперь уже нет сомнений, что на всех 64 матчах ЧМ-2022), конечно, уникальна — ни на одном другом турнире такое невозможно в принципе. У меня самого уже за спиной 23 матча ЧМ-2022, хотя ни на одном из шести прежних чемпионатах мира я не бывал и на 15.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Это чрезвычайно важно, поскольку все равно на таком турнире главное — сам футбол. Посмотреть его вживую в таком количестве — бесценно. На предыдущих чемпионатах я как репортер, тратя очень много времени на переезды, упускал и кучу интереснейшего футбола — исключением лично для меня тут была Южная Африка-2010, где корреспондентов «СЭ» распределили по конкретным городам, откуда они никуда не ездили. Я просидел весь турнир в чудесном городе Кейптауне, и это позволило увидеть почти все матчи чемпионата. Вот только по телевизору — тогда как вживую посмотрел, наверное, втрое меньше, чем в Катаре. А, например, ощущение от таких игр, как Аргентина — Нидерланды, на стадионе совсем другое, чем по «ящику». Ты выходишь с арены выпотрошенный, с ощущением, будто сам только что был на поле.

Но ведь логистика — это не только посещение матчей, но и проживание. По удобству размещения для болельщиков — турнир не то что не лучший, а один из худших. Конечно, в Катаре за эти 12 лет построили очень много новых гостиниц, но их все равно дико не хватает. Многим приходится селиться в сопредельных странах, где и дешевле, и в принципе такая возможность есть, а прилетать или приезжать оттуда в день игры непосредственно на матчи.

Причем это касается даже футбольных персон. Юрий Семин, прилетевший на полуфиналы, матч за третье место и финал, никак не мог найти гостиницу по более-менее адекватной цене. В результате он на сутки между первым и вторым полуфиналами вынужден был поселиться в отеле, где цена явно не соответствовала качеству, а затем на два дня (до матча за третье место) улетел в Абу-Даби. У него просто не было другого выхода. Как и у многих других.

Палатки для футбольных фанатов. Фото Global Look Press

Катар, в котором с учетом мигрантов живет менее трех миллионов человек, физически не способен вместить гигантское число болельщиков со всего мира. Были проекты, например, построить гигантский мост в Катар из Бахрейна (где, кстати, разрешена продажа спиртного), чтобы болельщики могли более экономно жить в соседней стране, развлекаться там в свое удовольствие, удобно приезжать на матчи и после игр ехать обратно, где снова выпивать и развлекаться. Но из-за политического кризиса между странами Персидского залива несколько лет назад проект заморозили.

Болельщики, кстати, не могли смириться с отсутствием пива на стадионах (да и везде, кроме фан-зон и отдельных баров с высоченными ценами) вплоть до конца турнира. Эквадорцы скандировали: «Мы хотим пива!» на матче открытия, а я лично слышал в метро, как аргентинские фанаты кричали: Cerveza! Cerveza! («Пиво! Пиво!») перед полуфиналом.

Мы ведь помним, что и в России на стадионах к моменту ЧМ-2018 уже было запрещено употребление пива. Но на время турнира сделали исключение. Почему гибкость не смог проявить и Катар, тем более что обещал это, однако взял свои слова назад перед самым стартом, — загадка.

Знакомый мексиканский болельщик, давший «СЭ» интервью с жестким рассказом о большом количестве проблем в организации прохода людей на стадионы (его даже пытались заставить снять штаны), после выхода материала попросил поменять в нем его фамилию — он находился в тот момент в Саудовской Аравии, куда можно было въехать по карте Hayya, и боялся, что после откровений его не пустят обратно. Он объяснил, что шестерым его знакомым в аналогичных обстоятельствах не удалось повторно въехать в Катар, причем без объяснения причин.

Вряд ли все это, как большое число ограничений для болельщиков, как и тем более массовая гибель иностранных рабочих при постройке стадионов, как и смерти трех (!) журналистов уже по ходу чемпионата, позволяет называть чемпионат лучшим в истории.

Поля и стадионы

Вообще никаких вопросов не может быть к полям ЧМ-2022. Вот тут организаторам турнира удалось выдающееся достижение. В условиях катарского климата вырастить траву, которая уверенно держит матчи чуть ли не через день (да, в организацию турнира были вложены нереальные деньги), — это потрясающе. Соглашаясь на всего лишь восемь, а не обычные 12 стадионов, ФИФА сильно рисковала — но в данном случае риск оправдался на все сто. Было пару единичных жалоб, но не более того.

Другое дело, что с этими стадионами будет дальше? Все тоже продумано. Лишь две арены после Кубка Азии-2024 сохранятся в нынешнем виде — «Аль-Бейт» в виде завораживающего арабского шатра (только почему его построили в пустыне?) станет местом игр сборной Катара. Возведенная в 70-е годы прошлого века, а затем дважды реконструированная «Халифа» останется в прежнем виде. Четыре стадиона уменьшат вместимость вдвое, и это грамотно, поскольку 40-тысячники на постоянной основе не будут нужны ни трем клубам, ни системе молодежного футбола — она получит «Эдьюкейшн Сити».

Грустно, что совсем не станет двух арен, превратившихся за этот месяц в культовые. Разберут очаровательную «974», построенную из разноцветных грузовых контейнеров, — и вы, оказавшись в Катаре, не сможете показать пальцем: мол, здесь Криштиану Роналду установил рекорд, забив на пятом чемпионате мира свой единственный гол с пенальти Гане. Но не разобрать нельзя — под этим стадионом нет прочного фундамента, и он изначально строился как красивая, необычная, но времянка.

А вот то, что в торгово-развлекательный центр превратится стадион финала ЧМ-2022, «Лусаил»... Это история уникальная. И не думаю, что в хорошем смысле. Допустим, на «Сентенарио» в уругвайском Монтевидео, арену финала первого в истории чемпионата мира-1930, до сих пор едут миллионы туристов, чтобы увидеть это великое футбольное место. Для меня самого это одна из двух имеющихся на сегодня стадионных мечт — наряду с «Ацтекой» в Мехико. Почти сто лет уже уругвайской святыне! А тут р-раз — и не будет введенной в строй лишь в нынешнем сентябре арены.

Стадион «Лусаил». Фото Reuters

Единственное, что на стадионах ЧМ-2022 решительно не понравилось, — это адские кондиционеры, из-за которых тут все повально болели. Понятно, что арены строили с расчетом, чтобы на них можно было играть и находиться в том числе летом — но сейчас в максимальном использовании охлаждающих систем не было никакой необходимости. А если и была, то только на дневных матчах группового турнира. Вечером и без кондиционеров была комфортная погода. Но, чтобы не мерзнуть, зрителям и репортерам приходилось брать с собой теплую одежду!

Не спасало, однако, и это. В какой-то момент кондиционеры начали гонять по аренам и пресс-центрам какой-то вирус с одними и теми же симптомами — в частности, дикий кашель по ночам, из-за чего заснуть можно было только под утро. Сам через это прошел, и пришлось даже просидеть пару часов в очереди на прием в местной больнице, после чего мне выписали антибиотик и сильный сироп от кашля. Помогло.

Вот тут, кстати, организаторам надо отдать должное — всем обладателям карт Hayya, то есть местных Fan ID (эту идею катарцы «подсмотрели» именно у России-2018, чего и не скрывают, но на внутренние соревнования переносить не собираются), обеспечена возможность бесплатных медицинских приемов и, более того, предоставления бесплатных лекарств в случае необходимости. До этого по незнанию я покупал их в аптеке, а за выписанные сильные препараты мне не пришлось заплатить ни одного катарского риала.

Сборная Катара и ее «болельщики». Домашнюю сборную подменили марокканцы

Еще одним признаком «лучшего чемпионата» должно быть хотя бы относительно успешное выступление домашней сборной. Для не топовой команды это выход из группы. До Катара с такой задачей не справилась только сборная ЮАР в 2010-м, но там надежд было мало — команда стояла в конце первой сотни рейтинга ФИФА. Тем не менее она провела яркий матч открытия с Мексикой (1:1), а развеселая фамилия автора великолепного первого гола, забитого дальним ударом, — Тшабалала — надолго засела в памяти. Более того, в третьем матче «Бафана Бафана» обыграла французов. Из группы не вышла, но выступила максимально достойно для своего объективного уровня. Выше которого прыгают многие хозяева, например Корея, дошедшая до полуфинала ЧМ-2002 (пусть и при поддержке судей, но ведь и футболисты Гуса Хиддинка носились на космических скоростях), и Россия — четвертьфиналист 2018-го.

Были даже тренеры-специалисты по сборным-хозяйкам. Например легендарный серб Бора Милутинович, интервью с которым вы прочитаете в «СЭ» уже после окончания чемпионата мира, довел до четвертьфинала (где случился проигрыш по пенальти ФРГ) сборную Мексики в 1986-м — с тех пор до такой стадии ацтеки не доходили. А в 1994-м вывел из группы сборную США, где тогда не было даже профессионального чемпионата. Уверен: если бы 78-летний Бора, уже много лет живущий в Катаре и работающий послом ЧМ-2022 и консультантом детской академии «Эспайр», возглавил первую сборную, сейчас получилось бы лучше, чем у испанца Феликса Санчеса.

Насколько мне известно, эмир Катара (кстати, ходивший тут на многие матчи и поддерживавший арабские команды с их флагами и шарфами) хотел видеть главным тренером национальной команды Хави, прекрасно работавшего здесь с «Аль-Саддом». Но каталонец предпочел от такой чести уклониться и возглавить «Барселону». Санчеса назначили с его подачи, и по победе на Кубке Азии-2019, третьим местам на Кубке КОНКАКАФ и Арабском кубке казалось, что это работает. Тем более что у катарцев, в отличие от почти всех остальных команд, было неограниченное время для совместной подготовки к турниру.

Но в итоге получился ужасающий провал. По непонятным пока причинам — именно сравнительно с другими выступлениями сборной Катара в последние годы — на домашнем ЧМ она не показала даже намека на футбол и проиграла каждый из трех матчей в группе с разностью в два мяча. Худшей в этом плане страны — хозяйки чемпионата мира, думаю, уже не будет никогда.

Футболисты сборной Катара. Фото AFP

Однако Катар в роли успешной страны... полухозяйки заменила сборная Марокко! На первом в истории чемпионате планеты в арабском мире именно команда Валида Реграги подняла знамя, упавшее у хозяйской сборной. На трибунах во время ее матчей — абсолютно домашняя атмосфера, а дикий свист во время любого владения мячом соперника способен снести кого угодно. «Атласские львы» играют не просто организованно, а мужественно и вдохновенно, и даже в полуфинале с Францией были близки к тому, чтобы сравнять счет. Пройти Бельгию, Испанию и Португалию, не пропустив от них ни одного мяча, — это громадное достижение, как и первое для африканских и арабских команд попадание в полуфинал ЧМ.

Я уже рассказывал о походе в главную фан-зону турнира на матч Катар — Нидерланды и полнейшем разочаровании увиденным: катарцев там попросту не было, как не было и эмоций! Но вот отказали мне вчера в билете в ложу прессы на матч за третье место (первый отказ, кстати, на турнире, который могу объяснить именно массовым нашествием марокканских журналистов и небольшим стадионом «Халифа», где пройдет игра) — и вот я думаю, стоит ли подавать заявку в лист ожидания или идти смотреть игру в фан-зону. На марокканцах там точно будет веселее, чем на катарцах.

Не зажги так здесь сборная Марокко, пункт «хозяйская сборная и атмосфера вокруг нее» в оценке чемпионата мира получился бы самым катастрофическим в истории. Но «Атласские львы» стали Катару в этом смысле более чем достойной заменой.

А вот замены атмосфере радушия и радости от приема ЧМ, создаваемой именно местными людьми, не случилось и случиться не могло. Всякий раз, когда встречал тут человека из любой части света и он спрашивал: «Откуда ты?», а я отвечал, что из России, слышал восторженные воспоминания о ЧМ-2018.

Причем в первую очередь именно об атмосфере, отсутствии ограничений и особенно восприятии гостей простыми людьми. Здесь не то что о приглашении домой, как нередко случалось с иностранцами в российских городах, а о разделенных с ними эмоциях не было и речи. Разок только видел танцующую молодежь в белых одеждах на старом рынке Сук Вакиф — но это было исключение. В России-2018 местные и приезжие слились в общую пеструю веселую толпу, здесь же они были сами по себе.

Зрелищность и качество футбола

Наконец, еще одна непременная составляющая «лучшего чемпионата» — сам футбол. Допустим, абсолютно все, кому довелось побывать на чемпионате мира-1990 в Италии, восхищаются вовлеченностью в него всей страны (мне говорили об этом и английский болельщик, и легендарный журналист Кир Рэднедж, освещавший 14 чемпионатов мира) — вот только так сложилось, что футбол там был едва ли не самым скучным в истории чемпионатов мира. Особенно на контрасте с суперзрелищными турнирами в Испании-82 и Мексике-86. И вот как назвать такое первенство — лучшим, как бы ни было там людям хорошо, комфортно и футбольно?

Большое количество нулевых ничьих, казалось бы, говорит не в пользу зрелищности ЧМ-2022. Но, во-первых, пришлись они в основном на начало турнира, которое уже забылось. Во-вторых, сверхрезультативных матчей тоже хватало. В-третьих и в-главных, в плей-офф прагматизм не возобладал, команды не закрылись. Та же Аргентина, наоборот, засверкала именно в стадии плей-офф, не забивая меньше двух и показывая все более интересный и духовитый футбол.

Перенос чемпионата мира с обычного летнего периода на конец осени — начало зимы в конечном счете, как мне кажется, сыграл в плюс качеству игры. Турнир проходит при идеальной погоде — да, днем в начале ЧМ еще бывала жара (которую компенсировали кондиционеры, обдувавшие также и поле), но вечером всегда было чем дышать, а ближе к финалу понизилась и температура воздуха. Осадков за месяц не было вообще.

Мне кажется, лучший чемпионат мира из пяти у того же Месси — это как раз результат времени его проведения. К лету Лео вымотан сезоном до предела, сейчас же он находился в отличной форме, не растратил эмоции на борьбу за клубные титулы и смог вложиться целиком в игру за сборную. И подарить нам волшебство, которого все ждали так долго. И уже одно это, по-моему, стоило того, чтобы отдавать чемпионат Катару и смещать его обычные сроки.

Чемпионат мира-2022 удался. Я не Инфантино, обязательств перед организаторами не имею и лучшим бы его точно не назвал — и Франция-98, и Германия-2006, и Россия-2018 показались мне более сбалансированными. Но я все равно счастлив, что здесь нахожусь. И негативные моменты точно не перевесили для меня позитива.